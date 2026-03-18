هنر با تخریبِ اماکن فرهنگی نمیمیرد/ دشمن تروریست به کدام سالنهای هنری حمله کرده است؟
طی روزهای اخبر تعدادی از اماکن فرهنگی هنری کشورمان در پایتخت دچار آسیبهای ناشی از جنگ تحمیلی شدهاند. تالار هنر تنها مکان تخصصی اجرای تئاتر کودک و نوجوان یکی از آنهاست. خوشبختانه سالنهای مجموعه تئاترشهر با وجود آنکه در مرکز شهر قرار دارد. آسیب ندیدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از ابتدای حملات ددمنشانه ارتش تروریست آمریکا و اسرائیل؛ برخی از سالنهای تئاتر دچار آسیب شدهاند.
تالار هنر، تالار محراب، تماشاخانه هامون، کافه گالری برج آزادی، اماکنی هستند که به دلیل حملات هوایی صدمه دیدهاند. بنا به اخبار منتشر شده پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر و خانه قرآن منطقه هفت نیز دچار صدمات جنگی شدهاند. خوشبختانه مرکز تئاتر پایتخت و البته کشور، بعنی مجموعه تئاتر شهر هنوز دچار آسیب و خسارات نشده است.
تالار هنر
تالار هنر» تنها تالار تخصصی تئاتر ویژه کودک و نوجوان کشور است که پس از حملات هوایی نیروهای آمریکایی صهیونیستی به محدوده خیابان بهار جنوبی دچار آسیب شد.
بر اثر موج انفجار، نمای اصلی ساختمان تالار هنر به عنوان تنها تالار تخصصی تئاتر ویژه کودک و نوجوان دچار خسارتهایی شده، تمامی شیشههای نمای آن در همکف و بالکن شکسته است و خوشبختانه سالن اصلی این تالار آسیب ندیده.
این اتفاق زمانی رخ داده که دشمن تروریست؛ ساختمان بنیاد شهید در محدوده خیابان بهار راذهدف قرار داد. طی این اتفاق بخشی از ساختمان ورزشگاه شهید شیرودی، سالنهای ورزشی این مجموعه نیز دچار تخریب شده است.
تالار «هنر» در حدود سال ۱۳۴۰ و برای اجرای باله ساخته شد، اما به تئاتر سنتی و سیاه بازی اختصاص پیدا کرد. در ۱۰ سال اخیر، «تالار هنر» به کانون نمایشهای عروسکی، تئاتر کودک و نوجوان و جشنوارههای عروسکی و کودک اختصاص پیدا کردهاست. تالار «هنر» دارای یک سالن در دو بخش همکف و بالکن و با ظرفیت ۲۴۴ تماشاگر است.
تالار محراب
تالار محراب واقع در چهارراه امام خمینی (ره) تهران نیز در روز چهارم جنگ و در جریان حمله هوایی دشمن دچار آسیب شده. موج انفجار باعث شکستهشدن شیشهها و درهای مجموعه شده است. خوشبختانه این حادثه خسارات جانی نداشته چراکه حمله در ساعات غیر اداری رخ داده است.
مجموعه تئاتر «محراب» در سال ۱۳۶۱ افتتاح شد. این مجموعه دارای سه فضای متفاوت برای اجرای نمایش است. سالن اصلی، یک سالن تئاتر کلاسیک (قاب عکسی) است دارای ۲۶۰ صندلی است که ۱۰۰ صندلی آن در بالکن قرار دارد. سالن کوچک، یک سالن جعبهسیاه (بلکباکس) است دارای ۴۰ صندلی است.
دیگر فضای این مجموعه یک سالن روباز و مدور در میان حیاط است که برای نمایشهای آیینی و بیرونی قابل استفاده است، این سالن بر اساس طراحی گروه از ۲۰۰ تا ۴۰۰ تماشاگر ظرفیت دارد. همچنین دو سالن تمرین حرفهای در این مجموعه قرار دارد.
تئاتر هامون
روز بیست و دوم اسفندماه بود که طی حمله دشمن تروریست به کلانتری خیابان انقلاب و فلسطین، تئاتر هامون دچار خساراتی شد.
طی حمله صورت گرفته سقف سالن دچار خسارت شده و شیشهها و پنجرهها شکستهاند و تجهیزاتی چون پروژکتورها آسیب دیدهاند.
تئاتر «هامون» با مدیریت هنری هادی حجازی فر، بازیگر سینما و کارگردان تئاتر به جمع تماشاخانههای تهران اضافه شده است.
این تماشاخانه که پیشتر باعنوان «تماشاخانه باران» به عنوان نخستین تماشاخانه خصوصی تئاتر کشور شناخته میشد، پس از واگذاری به تیم جدید و انجام سه ماه فرایند بازسازی به جمع تماشاخانههای تهران اضافه شد. این مجموعه با ظرفیت ۱۴۰ تماشاگر با زیربنای ۵۰۰ متر، علاوه بر سالن نمایش، امکانات دیگری همچون کافی شاپ و فروشگاه محصولات فرهنگی را نیز دارا ست.
کافهگالری برج آزادی
در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا در محدودههای اطراف میدان آزادی و موج ناشی از انفجارها، کافهگالری برج آزادی دچار آسیب و خسارت شد.
در جریان تجاوزات چند روز اخیر دشمن تروریست به برخی مناطق پیرامونی میدان آزادی در تهران، موج انفجار ناشی از اصابت موشکها باعث بروز خسارتهایی در کافهگالری واقع در این مجموعه فرهنگی شده است.
برج آزادی بهعنوان یکی از شاخصترین نمادهای شهری تهران و از آثار ثبتشده در فهرست میراث ملی ایران، همواره مورد توجه شهروندان، گردشگران و ایرانیان بوده است.
گالری کاما
گالری کاما یکی از مکانهای فرهنگی هنری تهران است که شب نوزدهم اسفندماه به دلیل حملات هوایی و اصابت موشک صهیونیستهای ارتش تروریست آمریکا و اسرائیل تخریب شده است.
موسسه فرهنگی هنری کاما سالهاست به ارائه خدمات گوناگون آموزشی، پژوهشی، نمایشگاهی، فروشگاهی و مشاوره میپردازد تا به این واسطه، زمینه مناسب و پر رونقی را در عرصه کارآفرینی هنر برای هنرمندان و مشتاقان و علاقمندان هنر فراهم آورد.این مکان فرهنگی هنری در اتوبان حقانی، نرسیده به چهارراه جهان مودک واقع شده است.