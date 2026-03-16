مدیرعامل بهمن سبز خبر داد:
پخش و تبلیغات برای نمایش ۴ فیلم جدید در ۵۰ شهر
برنامهریزی برای معرفی و اکران ۴ فیلم سینمایی از اواخر اسفندماه شروع شده است و بهمن سبز وظیفه پخش این فیلم در سینماهای کشور را بر عهده دارد.
به گزارش ایلنا، هادی اسماعیلی مدیرعامل موسسه بهمن سبز با تاکید بر اینکه در روزهای جنگ سینماهای حوزههنری در شهرهای مختلف کشور به فعالیت خود ادامه میدهند گفت: «۴ فیلم سینمایی که به تازگی به چرخه اکران اضافه شدند با حمایت و راهبری پخش و تبلیغات فیلم بهمن سبز در سینماهای کشور به نمایش خواهند آمد. از روز جمعه ۲۲ اسفندماه، سینماهای بیش از ۵۰ شهر فعالیت خود را شروع کردند و امیدواریم که با اضافه شدن 4 فیلم به چرخه اکران، مخاطبان بیشتری به سینما بیایند.»
اسماعیلی در خصوص وضعیت سینماها در شرایط جنگی گفت: «بازگشایی سینماها با رعایت ضوابط و شرایط امنیتی هر شهر و با تدبیر مدیران سینمایی در استانها انجام میشود. در خیلی از شهرهای کشور، شرایط برای حضور مخاطبان سینمایی فراهم است و مشکلی برای اکران عمومی آثار سینمایی وجود ندارد. ضمن اینکه اغلب سینماها در نقاط مهم و اثرگذار شهر قرار دارند و هر کدام از آنها در شرایط ویژه جنگ میتوانند نقاط مهم فرهنگی و ارتباطی با اقشار مختلف جامعه باشند.»
مدیرعامل موسسه بهمن سبز در خصوص ۴ فیلمی که به تازگی به چرخه اکران اضافه شده است گفت: «بهمن سبز عهده دار پخش چهار فیلمی است که به تازگی به چرخه اکران اضافه شدند. فیلمهای سینمایی «نیمشب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان، «قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری، «خط نجات» به کارگردانی وحید موساییان و «بهشت تبهکاران» به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی از جمله آثاری هستند که مناسب اکران در شرایط امروز جامعه ایران است.»
اسماعیلی در آخر گفت: « هر کدام از این آثار روایتی متناسب با شرایط امروز ایران دارند و برای معرفی و عرضه این آثار، طراحی و برنامهریزی ویژهای در نظر گرفتیم.»