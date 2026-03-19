مهدی مطهر‌ (تهیه‌کننده سینما و مستندساز) در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در عصر مدرن برخلاف گذشته که فقط افرادی چون پهلوانان، قهرمانان و نمادهای مذهبی و اسطوره‌ای الگو بودند، این الگو و اسوه‌محوری در توجه به آدم‌های دیگری هم ایجاد شده که هنرمندان یکی از آن‌ها هستند. بخش قابل توجهی از جامعه امروز در الگوسازی‌هایش نیم نگاهی به هنرمندان دارد و هر هنرمند هم در تاثیرگذاری‌اش شدت و اندازه‌ای دارد.

وی افزود: به همین دلیل علاوه بر اینکه هنر هر هنرمند حائز اهمیت است و ملاک توانایی و قدرت هنری او به حساب می‌آید، هنرمند باید به خودش هم توجه داشته باشد چون سبک زندگی او نیز توسط جامعه رصد می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرد.

مطهر خاطرنشان کرد: نقش ویژه هنرمند در جامعه باعث شده تا در بزنگاه‌های مختلف تأثیرگذاری ویژه‌ای هم داشته باشد. در شرایط حاضر که کشور مورد تجاوز بیگانگان قرار گرفته، هر هنرمندی می‌تواند با در نظر گرفتن این موضوع و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به تأثیرگذاری‌اش بر جامعه توجه داشته باشد و در گذراندن این دوران نقش خود را ایفا کند. هنرمندانی که در عرصه‌های مختلف مثل هنرهای گرافیکی، شعر، موسیقی و... فعالیت دارند، در همین زمان با ساخت اثر هنری می‌توانند در مسائلی چون شکل‌گیری انسجام ملی نقش‌آفرینی کنند و از آنجا که آنها مورد توجه جامعه هستند با واکنش‌هایشان در فضای مجازی و عمومی می‌توانند در روحیه‌بخشی، آگاه‌سازی و... نیز نقش داشته باشند.

وی افزود: به شخصه در این ایام هنرمندان را دنبال می‌کنم و افرادی که واکنش‌هایی صریح در حمایت از کشورمان نشان می‌دهند برایم افراد عزیزی هستند که آن‌ها را تا سالیان سال به خاطر می‌سپارم؛ این افراد در جامعه هم محبوب خواهند بود و با توجه به ظرفیت‌هایی که دارند، می‌توانند در آرامش بخشیدن به جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند. وقتی فردی چون جمشید هاشم‌پور به امدادگران سر می‌زند و دقایقی را در کنار آن‌ها می‌گذراند، مطمئن باشید این اقدام برای آنها روحیه‌بخش‌تر از سر زدن یک مسئول است. این اقدامات انرژی افرادی که این روزها در این شرایط سخت و خطرناک فعالیت می‌کنند را دو چندان می‌کند.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی «کوچ» تصریح کرد: وقتی یک نفر الگو می‌شود حرف‌هایش، سکوتش، رفتارش و هر اقدامی که انجام می‌دهد مورد توجه است و باید مراقب باشد که تأثیری منفی بر جامعه نداشته باشد. مردم به هر اقدام هنرمندان محبوب توجه دارند، کسی که با بمباران تهران سریعا از شهر خارج می‌شود و کسی که در تهران می‌ماند و فعالیت امدادی می‌کند هرکدام تأثیر خاص خود را دارند. هر هنرمندی که به یک جایگاه ویژه رسیده قطعا استعداد و توانایی بالایی داشته اما نباید همه این موفقیت را حاصل عملکرد خودش بداند چون مردم و حاکمیت هم در موفقیت او تاثیر داشته‌اند و همراهی‌اش با مردم در شرایط سخت به نوعی زکات موفقیتی است که کسب کرده است.

این تهیه‌کننده با اشاره به اینکه واکنش هنرمندان نسبت به اتفاقات و شرایط کشور بسیار حائز اهمیت است، گفت: به عقیده من بهتر است هر هنرمندی نسبت به اتفاقات بزرگ واکنش داشته باشد. من معتقدم حتی واکنش منفی هم از سکوت بهتر است، هر واکنش می‌تواند گفت‌وگویی ایجاد کند اما از سکوت هنرمندان هر کس می‌تواند برداشت مطلوب خود را داشته باشد و دشمن می‌تواند افراد خنثی را به نفع خود مصادره کند. واکنش مثبت بسیار ارزشمند است و اظهار نظراتی که مخالف هستند هم می‌توانند جنبه‌های مثبتی داشته باشند اما خنثی بودن به راحتی توسط دشمن مصادره می‌شود.

مطهر با اشاره به اهمیت حفظ انسجام ملی در شرایط حاضر، اظهار کرد: بعد از جنگ دوازده روزه در خرداد ماه ما شاهد شکل‌گیری یک انسجام در جامعه بودیم که مطلوب دشمن نبود. آنها برای سال ۲۰۲۶ و اتفاقات این روزها برنامه‌ریزی کرده بودند و باید انسجام ما را هدف می‌گرفتند. به همین دلیل بین دو جنگی که امسال رقم‌ خورد باید اتفاقاتی رخ می‌داد که مردم را مقابل هم قرار دهد و متأسفانه ما شاهد اتفاقات ناگوار دی ماه بودیم که به نظر من دشمن از آن استفاده کرد تا بین مردم فاصله بیندازد تا برای جنگ پیش‌رو بخشی از جامعه موضعی مطلوب نظر آن‌ها داشته باشد اما خوشبحتانه علی‌رغم همه این اتفاقات ناگوار امروز شاهد شکل‌گیری یک فضای جهادی در جامعه هستیم. اگر حاکمیت در مدیریت التهابات چند ماه گذشته با مشکل مواجه شده بود با همین جنگ و ایجاد انسجام و این فضای جهادی خیلی راحت آن التهابات مدیریت شد و مردم با وجود تلخی‌های گذشته در کنار هم قرار گرفتند. شهادت رهبر اتفاقی حماسی بود و خیلی‌ها را از دو دل بودن به سمت درستی متمایل کرد، وقتی که در جنگ همه چیز عریان می‌شود و غبارها کنار می‌رود تحلیل راحت‌تر می‌شود چون در فضای مه‌آلود ممکن است خیلی‌ها اشتباه کنند. به شخصه امروز شاهد فعالیت و تولید محتوا از سوی افراد بسیاری هستم و باید بگویم فضای جهادی ایجاد شده به مراتب از جنگ دوازده روزه بیشتر است و طیف گسترده‌تری را شامل می‌شود.

مطهر در پایان اظهار کرد: به نظر من رهبر شهیدمان در سال‌های اخیر نگاهی ویژه به مردم داشت و توجه ایشان به جامعه امروز باعث شده تا مردم انرژی بسیار بیشتری برای وطنشان بگذارند به طوریکه شاهد هستیم پس از افطار تا ساعت دو بامداد دسته‌های مختلف در خیابان راهپیمایی می‌کنند. همه از این انسجام غافلگیر شده‌ایم و من هنرمندان را در آن بی‌تأثیر نمی‌دانم. سرودخوانی‌ها و حتی مداحی‌هایی که شاهد هستیم در ایجاد حس همبستگی و روحیه جهادی بسیار تاثیرگذار بوده و امیدوارم این همبستگی را برای دوران پس از جنگ هم حفظ کنیم.

