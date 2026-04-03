در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
حمله به ۷ اثر ملی دفاع مقدس در خوزستان/ آثار و محوطههای باستانی سالم هستند
تجاوز ارتش تروریستی آمریکا و اسرائیل به ایران، وارد سومین هفته شده است. در این مدت خسارات ناشی از بمبارانها و حملات موشکی صورت گرفته علیه ایران، آثار و محوطههای تاریخی و باستانی استانهای اصفهان، تهران، شیراز و لرستان را به شدت تهدید کرده و خسارات زیادی بر جای گذاشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تجاوز ارتش تروریستی آمریکایی – صهیونیستی به کشورمان، نه فقط کودکان و مدارس را قربانی کرد بلکه میراث هزاران ساله کشورمان را نیز هدف گرفته است. تاکنون بخشهای زیادی از آثار تاریخی در تهران و سایر شهرها با آسیبهای جدی مواجه شدهاند. به گفته محمد جوروند (مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان) آثار ثبت ملی شده مرتبط با دفاع مقدس در خوزستان نیز بر اثر این حملات آسیب دیدهاند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان خوزستان به ایلنا گفت: خوشبختانه آثار تاریخی خوزستان و محوطههای باستانی استان خوزستان از ابتدای جنگ اخیر تاکنون آسیب ندیدهاند اما تعدادی از آثار مرتبط با دفاع مقدس خوزستان که در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده بودند، آسیب دیدهاند.
جوروند با اشاره به حملات شدید صورت گرفته به اهواز و رامهرمز و دیگر نقاط خوزستان گفت: در پی این حملات، مکانهای ثبت ملی شده مرتبط با دفاع مقدس استان خوزستان مورد حمله و آسیب جدی قرار گرفتهاند. پادگان دژ خرمشهر، شلمچه، پایگاه چهارم شکاری دزفول، هوانیروز مسجدسلیمان، پادگان میشداغ هویزه به همراه تپههای الله اکبر در محدوده تپههای باستانی، ساختمان گلف اهواز و پادگان حمید خوزستان همگی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت ملی رسیده بودند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان خوزستان با اشاره به ادامه پایشها و ارزیابیهای مرتبط با آسیبهای ناشی از جنگ بر آثار و محوطههای تاریخی خوزستان اعلام کرد: اداره کل میراث فرهنگی خوزستان و کارشناسان و همکاران این اداره کل به دقت آثار و محوطههای تاریخی خوزستان را پایش و مراقبت میکنند و گزارش کامل مربوط به آسیبهای وارد شده به آثار ملی خوزستان که همگی آنها به موضوع دفاع مقدس ارتباط داشتند بزودی کامل و به وزارت میراث فرهنگی ارسال و اطلاعرسانی در مورد آن انجام خواهد شد.