به گزارش ایلنا، در پی انفجارهای ناشی از حمله هوایی دشمن به محدوده خیابان فلسطین و انقلاب تهران در روز جمعه ۲۲ اسفند، سالن تئاتر «هامون» دچار خسارت شد.

این سالن بر اثر انفجار ساختمان مجاور و اصابت ترکش‌ها و موج انفجار آسیب دیده است؛ به‌طوری‌که سقف سالن دچار خسارت شده و شیشه‌ها و پنجره‌ها شکسته‌اند. همچنین بخشی از تجهیزات فنی آسیب دیده و تعدادی از پروژکتورهای نور نیز سقوط کرده‌اند.

به گفته امیرموسی کاظمی، مدیر سالن تئاتر هامون، هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارت‌های واردشده انجام نشده و بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد. همچنین عملیات بازسازی بخش‌های آسیب دیده آغاز شده است.

به گفته کاظمی که هنگام انفجار در سالن تئاتر هامون حاضر بوده، با وجود شدت حادثه، خوشبختانه کسی در این مجموعه آسیب جانی ندیده است.

