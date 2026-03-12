شبکههای رادیویی؛ پیشگام در تقویت همبستگی و مقاومت ملی در روز قدس
معاون صدای رسانه ملی با اشاره به نقش موثر شبکههای رادیویی در پوشش روز قدس امسال تاکید کرد که در شرایط جنگی کنونی، رادیو همواره در کنار مردم ایستاده و پیامی از مقاومت، همبستگی و اتحاد به جهانیان منتقل خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی با تاکید بر اهمیت ویژه روز قدس در سال جاری اظهار داشت: در شرایط جنگی که کشور عزیزمان در آن قرار دارد، روز قدس امسال تبدیل به یک فراخوان جهانی برای مقاومت و اتحاد شده است. شبکههای رادیویی در این روز بزرگ و تاریخی با عزمی راسخ و با تمام توان خود در میدان حضور دارند. رادیو که در تمامی نقاط کشور به عنوان یک رسانه قدرتمند و فراگیر شناخته میشود، در این روز لحظه به لحظه در کنار مردم خواهد بود و به پوشش زنده و دقیق از راهپیماییها و تحولات خواهد پرداخت.
وی افزود: علاوه بر پوشش خبری، برنامههای ویژهای در شبکههای رادیویی برای این روز در نظر گرفته شده است. این برنامهها نه تنها اخبار را بهطور کامل و دقیق منتقل میکنند، بلکه به تقویت روحیه ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان و حمایت از مردم مظلوم فلسطین میپردازند.
معاون صدا ادامه داد: برنامههای رادیویی در روز قدس تنها یک پوشش خبری ساده نخواهد بود، بلکه روایتگر موج عظیم از همبستگی، اقتدار، همدلی و شجاعت ملت ایران خواهد بود.همچنین برنامهها با بهرهگیری از صدای حماسی، گزارشهای مستند و گفتگوهای کارشناسی، این پیام را به تمام اقشار جامعه منتقل میکنند که تنها راه پیروزی، ایستادگی و اتحاد است.
معاون صدا در ادامه با تاکید بر ویژگیهای منحصر به فرد رادیو در شرایط کنونی گفت: در دوران جنگ، رادیو به عنوان یک رسانه فراگیر، همچنان در دسترس مردم در هر نقطه از کشور است. از این رو شبکههای رادیویی ما در روز قدس، علاوه بر پوشش لحظه به لحظه از راهپیماییها به مبارزه با اخبار دروغین و گمراهکننده پرداخته و صدای مقاومت ایران را به گوش جهانیان خواهند رساند.
معاون صدا در پایان گفت: شبکههای رادیویی از هیچ تلاشی برای انعکاس صدای مردم ایران در برابر ظلم و جنایت دشمنان کوتاهی نخواهد کرد. رادیو در روز قدس، یکپارچگی ملت ایران را در برابر تهدیدات جهانی به نمایش خواهد گذاشت و جهانیان شاهد خواهند بود که این ملت همچنان با اقتدار و مقاومت در برابر هر دشمنی ایستاده است.