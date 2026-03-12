ثبت مدرسه «شجره طیبه» میناب در فهرست میراث ملی/ سندی تاریخی از جنایت جنگی آمریکایی-صهیونی علیه دانشآموزان
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور از ثبت مدرسه ابتدایی «شجره طیبه» میناب بهعنوان یک «مکان–رویداد دفاع مقدس» در فهرست میراث ملی ایران خبر داد و اعلام کرد: این مجموعه با هدف پاسداشت یاد و خاطره دانشآموزان شهید، به «سایتموزه یادمانی شهدای دانشآموز» تبدیل خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، با اشاره به جایگاه تاریخی و نمادین مدرسه ابتدایی «شجره طیبه» میناب اظهار کرد: این مدرسه بهعنوان سندی تاریخی و گواهی روشن از جنایت جنگی علیه مردم بیدفاع، در فهرست میراث ملی ایران به ثبت خواهد رسید.
وی با تاکید بر اهمیت ثبت مکانهایی که روایتگر حوادث سرنوشتساز تاریخ معاصر ایران هستند، افزود: ثبت این مدرسه در قالب «مکان–رویداد دفاع مقدس» اقدامی در راستای صیانت از حافظه تاریخی ملت ایران و انتقال حقیقت رخدادهای جنگ تحمیلی به نسلهای آینده است.
دارابی همچنین از ارائه پیشنهادی رسمی به وزارت آموزش و پرورش و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خبر داد و گفت: اعلام آمادگی کردهایم که علاوه بر ثبت این مدرسه بهعنوان یک سند تاریخی، زمینه تبدیل آن به «سایتموزه یادمانی شهدای دانشآموز» فراهم شود؛ مکانی فرهنگی و آموزشی که بتواند روایتگر مظلومیت دانشآموزان و عمق فاجعهای باشد که در این مکان رخ داده است.
معاون میراثفرهنگی کشور با اشاره به ابعاد انسانی و فرهنگی این رخداد تاکید کرد: آنچه در مدرسه شجره طیبه میناب اتفاق افتاد، نمونهای تکاندهنده از نقض آشکار اصول انسانی و قواعد بینالمللی در زمان جنگ به شمار میآید.
وی خاطرنشان کرد: ثبت و معرفی این مکان تاریخی، افزون بر پاسداشت یاد و خاطره دانشآموزان شهید، اقدامی در جهت مستندسازی و روایت دقیق این فاجعه برای افکار عمومی جهانی است تا جامعه آگاه و مسئولیتپذیر بینالمللی دریابد که چگونه دانشآموزان بیگناه در این مدرسه قربانی یکی از قسیترین جلوههای خشونت جنگی شدند.
دارابی در پایان تاکید کرد: صیانت از چنین مکانهایی نهتنها بخشی از وظیفه ملی در حفظ میراث تاریخی کشور است، بلکه مسئولیتی فرهنگی و تمدنی برای ثبت حقیقت و انتقال آن به آیندگان به شمار میآید.