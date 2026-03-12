به گزارش ایلنا، در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان، شب نزول قرآن، دعا و استغفار، شبکه های سیما حضور باشکوه مردم در این مراسم را از اماکن مقدس و معنوی حرمین شریفین، تکایا و مساجد به صورت ویژه پخش می‌کنند.



پوشش حرم مطهر امام رضا (ع) در شبکه یک



شبکه یک سیما مراسم شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان و سومین شب قدر را از حرم مطهر امام رضا علیه السلام و صحن پیامبر اعظم صلوات الله علیه پخش می کند. دعای جوشن کبیر توسط سیدمهدی میرداماد و مرثیه سرایی توسط جعفر ملائکه انجام خواهد شد. سخنرانی توسط حجت الاسلام مروی و مراسم احیاء را هم علی ملائکه انجام خواهد داد.



شبکه دو برنامه حرم حضرت معصومه (س) را پوشش می‌دهد



مراسم سومین شب احیا از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه دو سیما می رود.



این ویژه‌برنامه‌ از دل صحن و سرای نورانی حضرت معصومه (س)، صدای مناجات، زمزمه‌ی دعای جوشن کبیر را به خانه‌های مخاطبان می‌برد.



پخش سخنرانی شیخ حسین انصاریان از شبکه سه



شبکه سه سیما قرائت دعای جوشن کبیر و مرثیه خوانی را با نوای میثم مطیعی در شب بیست و سوم از میدان ونک روی آنتن می برد. همچنین مراسم احیا از مسجد مقدس جمکران با سخنرانی حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان پخش می‌شود.



شبکه چهار سیما



شبکه چهار سیما در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان مراسم احیا را از حرم حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع) به روی آنتن می فرستد و سیدمحسن رسولی و سیدمحسن بنی فاطمی هم دعای جوشن کبیر را قرائت می کند. سخنران این شب هم حجت الاسلام والمسلمین صادقی واعظ است.



شبکه قرآن و پوشش مراسم مسجد جمکران



شبکه قرآن و معارف سیما هم از مسجد مقدس جمکران مراسم احیا و شب زنده‌داری روزه‌داران را روی آنتن می‌فرستد. قرائت دعای جوشن کبیر و روضه خوانی با نوای حاج عباس حیدرزاده و سخنرانی هم توسط حجت الاسلام حسین انصاریان خواهد بود.



شبکه آموزش سیما



شبکه آموزش سیما در لیالی متبرکه قدر، ویژه‌برنامه استغاثه و احیای شب‌های قدر متفاوت و با حضور پرشور نسل جوان و جامعه تعلیم و تربیت پخش می کند. این مراسم معنوی با مشارکت دانش‌آموزان آینده‌ساز، معلمان فرهیخته و عموم مردم شهیدپرور و متدین استان خراسان جنوبی، از ساعت ۲۲ تا ۱ بامداد به صورت زنده و مستقیم از شبکه آموزش سیما پخش می شود.



شبکه افق برنامه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) را پوشش می‌دهد



حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در سومین شب از شب های قدر میزبان مخاطبان شبکه افق می شود و حسن شالبافان به قرائت دعای جوشن کبیر و روضه‌خوانی خواهد پرداخت و حجت‌الاسلام ناصر رفیعی، سخنران و مجری مراسم احیا خواهد بود.



شبکه سلامت



مراسم شب های قدر ویژه ناشنوایان و کم شنوایان از آستان قدس رضوی به صورت زنده از شبکه سلامت پخش می شود.



این مراسم از ساعت ۲۱:۳۰ از مدرسه تاریخی دودرب (دارالقرآن الکریم) با قرائت دعای جوشن کبیر، مرثیه سرایی، سخنرانی و... روی آنتن می رود.



شبکه تهران و پخش مراسم امام زاده صالح (ع)



شبکه تهران مراسم سومین شب قدر ماه مبارک رمضان را از امامزاده صالح (ع) ساعت ۲۲ تا ۲ بامداد پخش می کند.



محمدحسین پویانفر مرثیه سرا و حجت الاسلام خاموشی در بخش سخنرانی و مراسم قرآن به سر گرفتن میهمان خانه های روزه داران و عزاداران مولی الموحدین حضرت علی (ع) خواهند شد.

