ادای دین دفتر موسیقی‌ به مقام شهدا و جایگاه وطن
به گزارش ایلنا، مدیر کل دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این دفتر در راستای پاسداشت مقام شامخ شهدا و گرامیداشت نام و جایگاه وطن، چهار قطعه موسیقی را تولید و منتشر کرده است.

بابک رضایی با اعلام این خبر، گفت: همزمان با تجاوز جبهه مشترک آمریکایی اسرائیلی به حریم میهن عزیزمان، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهادت دختران دانش آموز معصوم دبستان شجره طیبه میناب و موشک باران مناطق مختلف کشور، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و گرامیداشت نام و جایگاه وطن، چهار قطعه موسیقی را تولید و منتشر کرده است.

او افزود: این قطعات شامل گل های میناب، تو همیشه بمان وطنم، میرسد و آماده ایم می باشد که با همکاری تعدادی از هنرمندان موسیقی در کمترین زمان ممکن تولید و در فضای مجازی و رسانه ای کشور منتشر شد تا زمینه های ایجاد همدلی و تقویت حس مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان را در جامعه فراهم آورد.

مدیر کل دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: کلیپ موسیقایی «گل‌های میناب» با صدای آوین و محوریت روایت جنایت آمریکا و رژیم پلید صهیونیستی در پی شهادت ۱۶۵ دانش آموز دبستان شجره طیبه میناب منتشر شد. این اثر با نگاهی احساسی و روایت‌محور و با زبان موسیقی به موضوع تهاجم ناجوانمردانه مدعیان دروغین حمایت از مردم ایران می پردازد که در ساعات اولیه منجر به شهادت دانش آموزان بی‌دفاع مینابی شد.

رضایی ادامه داد: قطعه دوم که « تو بمان وطنم » نام دارد با شعری از محمد مهدی علیزاده و آهنگسازی و خوانندگی محتشم تولید شد که محوریت آن گرامیداشت جایگاه وطن و وطن دوستی در روزهای مقاومت است.

او در پایان ابراز داشت: قطعه « میرسد » نیز با ترانه ای از خلیل شفیعی، تنظیم محمد حسن حسینی و خوانندگی مهدی اعتباری تولید و انتشار یافت و « آماده ایم » نیز قطعه ی تولیدی بعدی بود که با ترانه و موسیقی محمد حسن حسینی منتشر شد.

 

 

