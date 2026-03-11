تشکیل حلقه حفاظت انسانی در چهلستون
حلقه حفاظت انسانی در چهلستون در محکومیت تعرض به میراث تاریخی ایران تشکیل شد.
به گزارش ایلنا، در حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به بافت تاریخی اصفهان، ساختمان استانداری اصفهان، کاخ چهلستون، عمارت رکیبخانه، تالار تیموری و تالار اشرف آسیب دیدند و شیشههای کاخ عالیقاپو در میدان نقش جهان شکسته شد.
بر اثر موج انفجار، قسمتهایی از کاخ چهلستون دچار آسیب شده است. آینهکاریهای صفوی و حاشیههای درهای اصلی و پنجرههای چوبی بر اثر موج انفجار صدمه دیدهاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با محکومکردن حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به بافت تاریخی اصفهان و آسیب وارد شده به کاخموزه چهلستون، این اقدام را تعرضی آشکار به میراثفرهنگی بشریت دانست و تاکید کرد جامعه جهانی نباید در برابر تخریب عامدانه آثار تمدنی سکوت کند.
اسماعیل بقائی این اقدام را در تضاد با اصول شناختهشده حقوق بینالملل در حوزه حفاظت از میراثفرهنگی دانست و با اشاره به جایگاه تمدنی این اثر تاریخی افزود: این شاهکار برجسته معماری دوره صفوی نهتنها بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ملت ایران است، بلکه بهعنوان گنجینهای فرهنگی، متعلق به تمامی بشریت به شمار میرود.
وی بر ضرورت واکنش جدی نهادهای بینالمللی و فرهنگی نسبت به تهدید و تخریب آثار تاریخی تاکید کرد و گفت: حفاظت از میراثفرهنگی، مسئولیتی جهانی و فراتر از مرزهای سیاسی است؛ مسئولیتی که سکوت در برابر نقض آن میتواند به تضعیف بنیانهای تمدنی و فرهنگی جهان بینجامد.
کاخ چهلستون، اثری ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو، در قلب بافت تاریخی اصفهان قرار دارد. موزه رکیب خانه هم از زمان شاه عباس اول به جا مانده که در آن زمان محل نگهداری لوازم سوارکاری و یراق آلات اصطبل دولتی بوده است. تالار اشرف هم که امروز بخشی از استانداری اصفهان است، به شاه عباس دوم صفوی نسبت داده میشود. تالار تیموری هم بنای باقی مانده از دوره تیموریان است.