به گزارش ایلنا، این سریال داستان گروه جوانی به نام «هفت» را روایت می کند که یک اغذیه فروشی سیار دارند و با ورود به یک مهمانی بزرگ و قتل یکی از اعضای گروه به دست مافیای مواد مخدر، تصمیم به انتقام میگیرند و در این مسیر دچار بحرانی جدی می شوند.



فصل اول این سریال حدود دو سال قبل از طریق تماشاخانه عرضه شد و اکنون فصل تازه‌‌ی سریال در کنداکتور نماوا قرار دارد.



رضا کیانیان، مهدی هاشمی، نیکی کریمی، علی مصفا، امیر جعفری، هانیه توسلی، پانته آ بهرام، بابک حمیدیان، نازنین بیاتی، مینا ساداتی، محمد امین، حدیث میرامینی، مصطفی قدیری، مهدی ساکی، نوال شریفی، میسا مولوی، مه لقا باقری، فرزاد حسنی و… از جمله بازیگران سریال «هفت» هستند.



سریال «هفت» یک اکشن-اجتماعی-جنایی است.

