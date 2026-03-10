همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فصل تازه‌ی سریال «هفت» در نمایش خانگی

فصل تازه‌ی سریال «هفت» در نمایش خانگی
فصل تازه سریال «هفت» ساخته کیارش اسدی زاده در برنامه پخش پلتفرم نماوا قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، این سریال داستان گروه جوانی به نام «هفت» را روایت می کند که یک اغذیه فروشی سیار دارند و با ورود به یک مهمانی بزرگ و قتل یکی از اعضای گروه به دست مافیای مواد مخدر، تصمیم به انتقام میگیرند و در این مسیر دچار بحرانی جدی می شوند.

فصل اول این سریال حدود دو سال قبل از طریق تماشاخانه عرضه شد و اکنون فصل تازه‌‌ی سریال در کنداکتور نماوا قرار دارد.

رضا کیانیان، مهدی هاشمی، نیکی کریمی، علی مصفا، امیر جعفری، هانیه توسلی، پانته آ بهرام، بابک حمیدیان، نازنین بیاتی، مینا ساداتی، محمد امین، حدیث میرامینی، مصطفی قدیری، مهدی ساکی، نوال شریفی، میسا مولوی، مه لقا باقری، فرزاد حسنی و… از جمله بازیگران سریال «هفت» هستند.

سریال «هفت» یک اکشن-اجتماعی-جنایی است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل