خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام بنیاد رودکی در اعلام بیعت با رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران

کد خبر : 1760672
لینک کوتاه کپی شد.

بنیاد فرهنگی و هنری رودک طی انتشار بیانیه‌ای بیعت خود با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی، رهبر جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.

 بنیاد فرهنگی و هنری رودکی با صدور پیامی، بیعت و تبعیت خود را از حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی، رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. 

در این پیام آمده است: 

ثمر دهد ز رگ و ریشه‌ی درخت، خبر

نهفته‌های پدر، از پسر شود پیدا

«بنیاد رودکی با نهایت احترام و افتخار، در پی انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی از سوی مجلس خبرگان رهبری به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران، مراتب بیعت، وفاداری و تبعیت خود را از رهبری معظم انقلاب اعلام می‌دارد. 

بی‌تردید این انتخاب، امتداد طبیعی راهی روشن و پرشکوه است که در پرتو هدایت‌های حکیمانه و تاریخی رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، در مسیر عزت، استقلال، پیشرفت و تعالی ایران اسلامی ترسیم شد؛ راهی که امروز با عزم و اراده‌ای تازه و با تکیه بر همان آرمان‌های بلند ادامه خواهد یافت. 

جامعه هنری ایران همواره آینه‌ای از روح، هویت و فرهنگ این سرزمین بوده است و بنیاد رودکی به‌عنوان خادم عرصه هنرهای فاخر، ضمن اعلام وفاداری و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، امیدوار است در پرتو این رهبری فرزانه، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر فرهنگ، هنر و اندیشه در ایران اسلامی باشیم؛ مسیری که هنر را در خدمت اعتلای معنویت، هویت ملی و گفت‌وگوی فرهنگی میان ملت‌ها قرار می‌دهد. 

از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات و سلامت وجود مبارک ایشان را در هدایت انقلاب اسلامی و پیشبرد مسیر عزت و پیشرفت کشور مسئلت می‌نماییم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل