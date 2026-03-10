پیام بنیاد رودکی در اعلام بیعت با رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران
به گزارش خبرنگار ایلنا، بنیاد فرهنگی و هنری رودکی با صدور پیامی، بیعت و تبعیت خود را از حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای مدظلهالعالی، رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
در این پیام آمده است:
ثمر دهد ز رگ و ریشهی درخت، خبر
نهفتههای پدر، از پسر شود پیدا
«بنیاد رودکی با نهایت احترام و افتخار، در پی انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای مدظلهالعالی از سوی مجلس خبرگان رهبری بهعنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران، مراتب بیعت، وفاداری و تبعیت خود را از رهبری معظم انقلاب اعلام میدارد.
بیتردید این انتخاب، امتداد طبیعی راهی روشن و پرشکوه است که در پرتو هدایتهای حکیمانه و تاریخی رهبر شهید، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای مدظلهالعالی، در مسیر عزت، استقلال، پیشرفت و تعالی ایران اسلامی ترسیم شد؛ راهی که امروز با عزم و ارادهای تازه و با تکیه بر همان آرمانهای بلند ادامه خواهد یافت.
جامعه هنری ایران همواره آینهای از روح، هویت و فرهنگ این سرزمین بوده است و بنیاد رودکی بهعنوان خادم عرصه هنرهای فاخر، ضمن اعلام وفاداری و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، امیدوار است در پرتو این رهبری فرزانه، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر فرهنگ، هنر و اندیشه در ایران اسلامی باشیم؛ مسیری که هنر را در خدمت اعتلای معنویت، هویت ملی و گفتوگوی فرهنگی میان ملتها قرار میدهد.
از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات و سلامت وجود مبارک ایشان را در هدایت انقلاب اسلامی و پیشبرد مسیر عزت و پیشرفت کشور مسئلت مینماییم.»