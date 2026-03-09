به گزارش ایلنا، افشین علا (شاعر) در متنی، انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان رهبر را تبریک گفته و شهادت پدر بزرگوارشان را به ایشان تسلیت گفت.

متن افشین علا به شرح زیر است:

باسمه تعالی

ان مع العسر یسرا

حضور گرامی آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دام ظله العالی

با دلی مالامال از اندوه و شادی توأمان، ضمن تسلیت شهادت والد معظم‌تان امام شهید خامنه‌ای «قدس سره» به همراه مادر نورانی، همسر مکرمه، خواهر گرامی و سایر عزیزان‌تان که در عاشورای ۹ اسفند به قافله‌ی اباعبدالله‌الحسین (ع) پیوستند، انتخاب جناب‌عالی را به امامت امت و رهبری معظم انقلاب اسلامی تبریک عرض می‌کنم.

تقبل این مسئولیت خطیر در دشوارترین شرایط ممکن، نشانگر عظمت روح، شجاعت بی‌نظیر و اخلاص مثال زدنی شماست و جای تشکر فراوان دارد. همان‌گونه که باید از اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری به خاطر حکمت و درایت تاریخی‌شان در انتخاب خلف صالح و جانشین بحق خامنه‌ای کبیر قدردانی کنیم.

بعد از شهادت مظلومانه و حسین‌گونه‌ی پیر و مرادمان، چیزی جز خبر امامت جناب‌عالی بر امت اسلام و ملت قهرمان ایران، نمی‌توانست این چنین، جگر خونین ما را التیام دهد و کمر خمیده‌ی ما را استوار سازد. به‌ویژه از آن‌رو که این مژده همان‌قدر که موجب شادی و امید در دل مسلمانان و آزادگان جهان شد، اسباب سرافکندگی، خشم و ناامیدی یزید زمان، بیمار روانی و دشمن جانی ما ترامپ و دیگر وحوش عصر، مخصوصا نتانیاهوی کودک‌کش و جلادان صهیونیست را فراهم ساخت. شیرین‌تر آن که این رویداد خجسته همزمان با شب قدر و ضربت خوردن شاه ولایت، فاتح خیبر، مولای متقیان علی (علیه‌السلام) به گوش جهانیان رسید و این بار، ضربتی شد بر فرق قاتلان آن اسوه‌ی عدالت و بندگی و توحید. پس جا دارد تکرار نزول عذاب الهی بر اهالی خیبر و بنی اسرائیل را جشن بگیریم و همنوا با لسان الغیب حافظ شیرازی بگوییم: چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی!

یقین دارم پرچمی که دیروز از دست قافله‌سالار شهید ما به زمین افتاد، به دست باکفایت فرزند برومندش با افتخار و عظمت هرچه بیشتر در اهتزاز خواهد ماند و انشاالله جناب‌عالی امانت گران‌سنگ آن پدر و پیر یگانه را به صاحب اصلی‌اش حضرت ولی‌عصر (عج) خواهید رساند.

این انتخاب شورآفرین و پرمضمون، سیلی محکمی بود بر دهان دشمنان کافر و شیطانی ما تا بدانند ایران، این مرز و بوم کهن، بر خلاف تمدن‌های نوین و پوشالی آنان ظرفیت کشف‌های بی‌پایان و درخشش‌های دشمن‌سوز را دارد. هم از این روست که این سرزمین اهورایی در تاریخ پرافتخار هزاران ساله‌ی خود، بر اهریمنان فائق آمده است و همچنان پیروز خواهد ماند. علی‌الخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی که ایران عزیز را به اوج اقتدار و شکوه رساند و نامش را به کابوسی سهمگین برای گردنکشان و جباران عالم تبدیل کرد. رؤسای پلید آمریکا یکایک به گور می‌روند، اما بنای استوار انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی روز به روز مستحکم‌تر و سرافرازتر باقی خواهد ماند. انشاالله

در پایان همراه با آحاد ملت داغدیده اما سرافراز ایران و سایر آزادگان جهان خاضعانه به درگاه خداوند لایزال، جبین شکر می‌سایم و از ذات اقدسش برای جناب‌عالی سلامتی، طول عمر و توفیق در این مسیر نورانی را مسئلت می‌کنم.

افشین علا

اسفند ۱۴۰۴

انتهای پیام/