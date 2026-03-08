در نامه ای به مدیر کل یونسکو
ایران خواستار اعطای فوری «حفاظت تقویتشده» یونسکو به همه محوطههای میراثجهانی کشور شد
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور در نامهای رسمی به مدیرکل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، با اشاره به افزایش خطر درگیریهای مسلحانه در منطقه، خواستار ثبت فوری تمامی آثار و محوطههای میراثجهانی ایران در فهرست «اموال فرهنگی تحت حفاظت تقویتشده» شد.
به گزارش ایلنا، علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور در نامهای رسمی خطاب به خالد العنانی مدیرکل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، درخواست کرد تمامی آثار و محوطههای میراثجهانی ایران در فهرست اموال فرهنگی تحت «حفاظت تقویتشده» قرار گیرند.
در این نامه با عنوان «درخواست فوری برای اعطای وضعیت حفاظت تقویتشده به کلیه محوطههای میراث جهانی جمهوری اسلامی ایران در فهرست یونسکو» تاکید شده است که با توجه به اوضاع متشنج کنونی منطقه و افزایش خطر درگیریهای مسلحانه، میراثفرهنگی بیبدیل جمهوری اسلامی ایران که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدهاند، در معرض تهدیدی جدی و قریبالوقوع قرار دارند.
در متن نامه تصریح شده است که این آثار تاریخی و فرهنگی، بهمثابه گواهیهای استثنایی از تاریخ کهن، خلاقیت هنری و تنوع غنی تمدن بشری، ارزشی فراتر از مرزهای ملی داشته و حفاظت از آنها مسئولیتی اخلاقی و بینالمللی برای جامعه جهانی به شمار میرود؛ از اینرو صیانت فوری و فوقالعاده از این میراثتمدنی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران با استناد به مواد ۹ و ۱۰ پروتکل دوم کنوانسیون لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (۱۹۹۹)، به طور رسمی درخواست کرده است تا تمامی محوطههای میراثجهانی ایران در فهرست اموال فرهنگی تحت «حفاظت تقویتشده» ثبت شوند.
در این نامه همچنین آمده است که مختصات دقیق جغرافیایی این آثار برای تسهیل اقدامات فنی و بررسیهای تخصصی، به پیوست برای دبیرخانه یونسکو ارسال شده است.
در ادامه این مکاتبه تاکید شده است که جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد تا هرگونه اطلاعات تکمیلی، گزارشهای حفاظتی و همکاریهای فنی لازم را برای تسریع در روند بررسی این درخواست در اختیار دبیرخانه یونسکو قرار دهد.
معاون میراثفرهنگی کشور در پایان این نامه از یونسکو و جامعه بینالمللی خواسته است با حمایت از این درخواست، پیام روشنی از تعهد قاطع به صیانت از میراث مشترک بشریت ـ بهویژه در شرایط بحران ـ به جهان مخابره کنند؛ اقدامی که میتواند گامی حیاتی برای جلوگیری از وقوع فاجعهای جبرانناپذیر برای فرهنگ و تاریخ بشری باشد.
این نامه علاوه بر مدیرکل یونسکو، برای نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد یونسکو، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران نیز ارسال شده است.