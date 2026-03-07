وزیر فرهنگ: سرزمین اهورایی و امام حسینی، تسلیم شدنی نیست

به گزارش ایلنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی نوشت: «جنگ شش‌روزه رژیم صهیونیستی در ۱۹۶۷ به شکست ارتش‌های چند کشور عربی منتهی شد، اما اینک با گذشت حدود هشت روز از آغاز تهاجم مشترک و گسترده این رژیم در کنار آمریکا، ایران عزیز هم‌چنان سرافراز است.

سرزمین اهورایی و امام حسینی، تسلیم شدنی نیست.»

انتهای پیام/