وزیر فرهنگ: سرزمین اهورایی و امام حسینی، تسلیم شدنی نیست

وزیر فرهنگ در فضای مجازی نوشت: اینک با گذشت حدود هشت روز از آغاز تهاجم مشترک و گسترده این رژیم در کنار آمریکا، ایران عزیز هم‌چنان سرافراز است. سرزمین اهورایی و امام حسینی، تسلیم شدنی نیست.

به گزارش ایلنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی نوشت: «جنگ شش‌روزه رژیم صهیونیستی در ۱۹۶۷ به شکست ارتش‌های چند کشور عربی منتهی شد، اما اینک با گذشت حدود هشت روز از آغاز تهاجم مشترک و گسترده این رژیم در کنار آمریکا، ایران عزیز هم‌چنان سرافراز است. 

سرزمین اهورایی و امام حسینی، تسلیم شدنی نیست.»

انتهای پیام/
اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
