وزیر فرهنگ: سرزمین اهورایی و امام حسینی، تسلیم شدنی نیست
به گزارش ایلنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی نوشت: «جنگ ششروزه رژیم صهیونیستی در ۱۹۶۷ به شکست ارتشهای چند کشور عربی منتهی شد، اما اینک با گذشت حدود هشت روز از آغاز تهاجم مشترک و گسترده این رژیم در کنار آمریکا، ایران عزیز همچنان سرافراز است.
سرزمین اهورایی و امام حسینی، تسلیم شدنی نیست.»