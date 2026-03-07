به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان، معاون صدا، درباره ویژه‌برنامه‌های رادیو در شب‌های قدر گفت: شبکه‌های رادیویی امسال با تدارک برنامه‌هایی متنوع تلاش دارند فضای معنوی این شب‌ها را برای مخاطبان بازآفرینی کنند و در عین حال پاسخگوی نیازهای روحی و اجتماعی مردم نیز باشند.



وی افزود: با توجه به شرایط کشور و فضای جنگ و جنگ روانی دشمنان، برنامه‌های شب‌های قدر امسال با رویکردی متفاوت طراحی شده و در کنار حال‌وهوای دعا و مناجات، موضوعاتی مانند وحدت و انسجام ملی، امیدآفرینی و آرامش‌بخشی نیز مورد توجه قرار گرفته است.



پهلوانیان ادامه داد: پخش زنده مراسم احیا از اماکن مقدس و مساجد شاخص کشور بخش مهمی از جدول پخش شبکه‌های رادیویی را در این شب‌ها تشکیل می‌دهد و شنوندگان می‌توانند همراه با این برنامه‌ها در فضای دعا و مناجات قرار بگیرند.



معاون صدا تصریح کرد: در کنار این مراسم‌ها، برنامه‌هایی با حضور کارشناسان مذهبی نیز روی آنتن می‌رود که به تبیین مفاهیم شب‌های قدر، جایگاه دعا و مناجات و همچنین نقش معنویت در زندگی فردی و اجتماعی می‌پردازد.



وی گفت: رادیو در چنین مقاطعی وظیفه دارد علاوه بر اطلاع‌رسانی به آرامش‌بخشی و تقویت امید در جامعه کمک کند؛ به همین دلیل در برنامه‌های امسال تلاش شده است روایت‌هایی از همدلی و همراهی مردم در نقاط مختلف کشور نیز منعکس شود.



پهلوانیان افزود: یکی از بخش‌های مهم برنامه‌ها گفت‌وگو با خانواده شهدا، ایثارگران و چهره‌های فرهنگی و اجتماعی است تا از دل این روایت‌ها، ارزش‌هایی مانند ایثار، مسئولیت‌پذیری و همبستگی اجتماعی برای مخاطبان بازگو شود.



وی تاکید کرد: رادیو در شب‌های قدر تلاش می‌کند فضایی ایجاد کند که مخاطبان علاوه بر بهره‌مندی از حال‌وهوای معنوی این شب‌ها، احساس آرامش و امید بیشتری نیز داشته باشند.



معاون صدا همچنین گفت: ارتباط زنده با شنوندگان و دریافت پیام‌ها و دعاهای آنان از دیگر بخش‌های برنامه‌های امسال است که باعث می‌شود مخاطبان خود را در این تجربه معنوی سهیم بدانند.



پهلوانیان در پایان افزود: رادیو همواره رسانه‌ای صمیمی و همراه برای مردم بوده و امیدواریم ویژه‌برنامه‌های شب‌های قدر نیز بتواند لحظاتی سرشار از معنویت، آرامش و همدلی را برای شنوندگان فراهم کند.

