به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سوینا، این گروه در گرامیداشت روز درختکاری و به یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه با حمایت مجموعه «روستاگل»، ۱۶ درخت سرو کاشت.



دبستان دخترانه شجره طیبه واقع در شهرستان میناب در استان هرمزگان، شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴، در نخستین روز جنگ تحمیلی، هدف قرار گرفته شد و با تخریب آن ۱۶۵ دانش‌آموز به شهادت رسیدند.



سوینا، تیر ماه ۱۳۹۸ با هدف دسترس پذیری فیلم‌ها و سریال‌ها برای مخاطبان نابینا فعالیت خود را آغاز کرد و با همراهی هنرمندان تاکنون بیش از ۱۰۰ اثر را برای نابینایان دسترس‌پذیر کرده است.

