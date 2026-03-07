کاشت درخت به یاد بچه‌های مدرسه شهر میناب توسط سوینا

کاشت درخت به یاد بچه‌های مدرسه شهر میناب توسط سوینا
سوینا (سینمای ویژه نابینایان) در یادبود دانش‌آموزان شهید دبستان دخترانه شجره طیبه، درختان سرو کاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سوینا، این گروه در گرامیداشت روز درختکاری و به یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه با حمایت مجموعه «روستاگل»، ۱۶ درخت سرو کاشت.

دبستان دخترانه شجره طیبه واقع در شهرستان میناب در استان هرمزگان، شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴، در نخستین روز جنگ تحمیلی، هدف قرار گرفته شد و با تخریب آن ۱۶۵ دانش‌آموز به شهادت رسیدند.

سوینا، تیر ماه ۱۳۹۸ با هدف دسترس پذیری فیلم‌ها و سریال‌ها برای مخاطبان نابینا فعالیت خود را آغاز کرد و با همراهی هنرمندان تاکنون بیش از ۱۰۰ اثر را برای نابینایان دسترس‌پذیر کرده است.

