به گزارش ایلنا، واکنش فعالان رسانه‌ای، هنرمندان و شخصیت‌های معروف در جهان و در ایران، نسبت به حملات تروریستی صهیونی-آمریکایی به ایران ومحکوم کردن این جنایت همچنان ادامه دارد.

در زیر برخی از این واکنش‌ها را مرور می‌کنیم:

سوزان ابوالهوی، نویسنده فلسطینی-آمریکایی رمان زخم داوود در فضای مجازی نوشت:

ایران از آمریکا خون گرفته، اسرائیل را به‌شدت تحت ضربه قرار داده و تریلیون‌ها دلار از تجهیزات آمریکا، دارایی‌ها و درآمدهای کشورهای خلیج فارس را نابود کرده است. آن‌ها اقتصاد جهانی را کند کرده‌اند و توانایی آشکاری برای متوقف کردن کامل آن دارند.

و ما فقط در روز پنجم هستیم، در حالی که ایران از ذخایر قدیمی موشک‌ها و پهپادهای خود استفاده می‌کند. فناوری‌های جدیدتر آن‌ها هنوز رونمایی نشده‌اند. وقتی این کار را انجام دهند، شاید دیگر چیزی از حضور آمریکا در منطقه باقی نماند.

من این را نمی‌نویسم تا نشان دهم ایران چقدر قدرتمند است، بلکه برای نشان دادن این است که آن‌ها چقدر شرافتمند، خویشتندار و منطقی هستند. برخلاف آمریکا و اسرائیل، آن‌ها هرگز با عجله عمل نکردند. واضح است که توان ایجاد تخریب و خسارت عظیم را داشتند، اما با خویشتنداری رفتار کردند، با حسن نیت مذاکره کردند و برای جلوگیری از جنگ فداکاری‌های بزرگی انجام دادند، با وجود آن‌که آمریکا از توافقات قبلی عقب‌نشینی کرد و اقتصاد آن‌ها را با تحریم‌ها فلج کرد.

یک روز قبل از آن‌که آمریکا و اسرائیل دوباره به ایران حمله کنند و چند هفته بعد از تلاش آن‌ها برای راه‌اندازی یک انقلاب رنگی علیه دولت ایران رهبران ایران با آرامش و همکاری رفتار کردند و برای جلوگیری از جنگ، با درخواست اصلی ترامپ مبنی بر این‌که ایران به‌دنبال سلاح هسته‌ای نرود موافقت کردند.

اما اکنون اینجا هستیم و اکنون تمام جهان ایران است.

یک زن بریتانیایی به ایران در توییتی نوشت:

بیا، به زدنشان ادامه بده، ایران. اگر پول کافی برای موشک نداری، من از طرف خودم کمک می‌کنم. آماده‌ام هرچه دارم بدهم تا کمکت کنم. مثل کاری که با فلسطین کردند، با خاک یکسانشان کن.

مجری بی بی سی در توییتی نوشت: ایران در عرض ۷ روز کل خاورمیانه، اسرائیل و آمریکا را تحقیر کرد. رئیس جدیدی در شهر پیدا شده است.

جکسون هینکل، فعال رسانه‌ای اهل آمریکا، درباره حرف‌های جدید ترامپ نوشت: ترامپ می‌گوید می‌خواهد ایران با او «توافق کند» تا عملیات ویژه نظامی پایان یابد. او الان دارد التماس می‌کند.

عمرو واکد، بازیگر مشهور اهل مصر، دعای تأمل‌برانگیز داشته است. او از خداوند خواسته است: «خدایا ما را با خامنه‌ای محشور کن و دشمنان را با بن‌سلمان و اپستینی‌ها!»

اکانت سرشناس اسپانیایی در توئیتی نوشت: ایران تنهاست اما از تهاجم نمی‌ترسد. چون در رگ‌‌هایش خونِ کوروش بزرگ، خشایارشا، علی بن ابی‌طالب و حسین بن علی جریان دارد. آن‌ها برای پیروزی آماده‌اند، زیرا ایمانی بنیادین و احساسی از تعالی و معنویت دارند. ایالات متحده و اسرائیل از چنین چیزی برخوردار نیستند.

جمشید هاشم پور، بازیگر سینما، در یکی از مقرهای ایست و بازرسی شبانه حافظان امنیت پایتخت حضور پیدا کرد.

واکنش تامل‌برانگیز برخی هنرمندان هالیودی و شخصیت‌های جهانی به جنگ رمضان نیز را می‌توان در فیلم زیر دید.

استوری‌های سوگل طهماسبی بازیگر در واکنش به شهادت رهبر انقلاب و جنگ تحمیلی اخیر نوشت: آوازه تاریخ ایران را ببینید هرجا که ره گم شد، شهیدان را ببینید.

محقق ارشد چینی، ژانگ ویوی نوشت: جنگ تجاری شکست خورد، جنگ تعرفه‌ها شکست خورد، جنگ فناوری شکست خورد، این جنگ هم شکست خواهد خورد.

در توییتر حسین دهباشی که با ۳۸۰ هزار فالوور بسته شد و درواقع آخرین توییت او خطاب به ربع پهلوی است، آمده است: کتاب نخوانده و تاریخ نمی‌دانی دیگر شازده! از عصر هخامنشی و حمله‌ی اسکندر تا حمله‌ی اعراب در عصر ساسانی و تا حمله مغول در عصر خوارزمشاهیان تا شورش افغان در عصر صفوی و تا حمله صدام در همین دوره، ایرانیان، خائنانی که در لشکر دشمن بودند را دیر را زود مثل سگ کشته‌اند!

کریس ویلیامسون، یوتیوبر انگلیسی نوشت: استقامت خستگی‌ ناپذیر مردم ایران واقعا الهام‌بخش است. آنها در برابر نیروهای شر ایستاده‌اند و مقاومت می‌کنند.

