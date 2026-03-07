به گزارش ایلنا، رئیس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی در پاسخ به بیانیه حمایتی و همدلانه دانشگاه بین المللی اسلامی اندونزی از ملت و دولت بزرگ ایران خطاب به دکتر فتح‌الوحید رئیس آن دانشگاه گفت: این بیانیه، بار دیگر ثابت کرد که «دانشگاه اسلامی» صرفاً یک عنوان اداری نیست، بلکه تعهدی اخلاقی و تمدنی است؛ تعهدی برای دفاع از عدالت، کرامت انسانی، استقلال ملت‌ها و حمایت از مظلومان که بی‌تردید، توجه به رنج ملت‌ها، به‌ویژه در برابر تجاوز و سلطه‌گری که به وضوح و آشکار بر علیه ملت بیدار، بزرگ و مستقل ایران اسلامی از سوی آمریکا و رژیم صهیونسیتی در حال انجام است، بخشی جدایی‌ناپذیر از رسالت علمی و معنوی دانشگاه‌های اسلامی است.

دکتر فلاح زاده در بخش دیگری از این نامه که توسط دکتر جهانگیری رایزن فرهنگی کشورمان در اندونزی به رئیس دانشگاه ارایه گردیده است، افزود: بیانیه اخیر آن دانشگاه مهم و برجسته در تاریخ ۳ مارس ۲۰۲۶ حاوی موضع‌گیری صریح، مسئولانه و مبتنی بر اصول اسلامی، انسانی و قانون اساسی در قبال تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بود که نشان‌دهنده توجه و اهتمام ویژه در راستای تحقق رسالت بیدارگرانه نهاد دانشگاه در قبال مسائل امت اسلامی و جامعه جهانی قلمداد می‌گرذد.

رئیس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی ضمن قدردانی عمیق از این موضع آگاهانه تصریح کرد: معتقدم در شرایط حساس کنونی، همگرایی علمی، انسانی و اخلاقی میان دانشگاه‌های جهان اسلام می‌تواند نقشی مؤثر در تقویت وحدت امت اسلامی، تبیین گفتمان صلح عادلانه و مقابله با استانداردهای دوگانه در عرصه بین‌الملل ایفا نماید و مردم مسلمان ایران، به‌ویژه جامعه دانشگاهی کشور، هرگز این همدلی و همدردی صمیمانه شما را فراموش نخواهند کرد و آن را در حافظه تاریخی روابط علمی و برادرانه خود ثبت و ضبط خواهند نمود و این همراهی صادقانه، سرمایه‌ای معنوی برای تعمیق پیوندهای میان ملت‌های ما محسوب خواهد شد.

فلاح زاده در ادامه این نامه با اشاره به اینکه دانشگاه‌های اسلامی باید همواره ناظر بر مسائل کلان امت اسلامی و بشریت باشند، افزود: دانشگاه‌های اسلامی می‌بایست با نگاه مسئولانه و حکیمانه سخن بگویند و از ارزش‌های آزادی، عدالت، استقلال و کرامت انسانی پاسداری کنند چراکه سکوت در برابر بی‌عدالتی، با رسالت علمی و الهی نهاد دانشگاه سازگار نیست.

رئیس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی تاکید کرد: انشاالله با تحقق پیروزی ملت بزرگ ایران بر مستکبرین در این جنگ، به‌زودی همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی میان دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و دانشگاه شما برقرار گردد و این تعامل سازنده، زمینه‌ساز پروژه‌های مشترک، تبادل استاد و دانشجو و برگزاری نشست‌های علمی در راستای تقویت وحدت اسلامی و همبستگی منطقه‌ای شود.

وی در پایان ضمن آرزوی توفیق برای ملت و دولت بزرگ اندونزی، از موضع مدبرانه و همدلانه آن دانشگاه، قدردانی نمود.

