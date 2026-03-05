مشاور حقوقی خانه سینما اعلام کرد:
درخواست برای آزادی هنرمندان بازداشتشده
مشاور حقوقی خانه سینما از ارائه درخواست به رییس جمهور و قوه قضائیه برای آزادی هنرمندان باقیمانده در بازداشت خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی کوهیان نوشت: «در تمام روزهای گذشته و تا قبل از بمباران نزدیکی خانه سینما ، همکاران من در حال تلاش برای بازداشتشدگان اخیر بودند.
امروز، ۱۳ اسفندماه خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی طی نامهای از قوه قضائیه و رییس جمهور خواستار دستور تسریع در آزادی هنرمندان باقیمانده در بازداشت شدند.»
پیشتر در مراسم یادبود مرحوم جواد گنجی، سینماگری که جان خود را در حوادث دیماه از دست داده بود، همایون اسعدیان (مدیرعامل خانه سینما) از آزادی تعدادی از هنرمندان بازداشتشده خبر داده بود.