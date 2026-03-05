به گزارش ایلنا، مهدی کوهیان نوشت: «در تمام روزهای گذشته و تا قبل از بمباران نزدیکی خانه سینما ، همکاران من در حال تلاش برای بازداشت‌شدگان اخیر بودند.



امروز، ۱۳ اسفندماه خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی طی نامه‌ای از قوه قضائیه و رییس جمهور خواستار دستور تسریع در آزادی هنرمندان باقیمانده در بازداشت شدند.»



پیش‌تر در مراسم یادبود مرحوم جواد گنجی، سینماگری که جان خود را در حوادث دی‌ماه از دست داده بود، همایون اسعدیان (مدیرعامل خانه سینما) از آزادی تعدادی از هنرمندان بازداشت‌شده خبر داده بود.

