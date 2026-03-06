داریوش یاری، مستندساز و کارگردان سینما در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره نقش هنرمند در شرایط حاضر گفت: هنرمند باید بتواند بازتاب دهنده روحیه و رفتار جمعی جامعه خودش باشد. هنرمند در جامعه‌ای که سرشار از آموزه‌های دینی است و بلند فریاد می‌زند که ما ملت امام حسین (علیه‌السلام) هستیم، باید بتواند این نگرش را رفتارشناسی کند و آن را در تیررس عامه قرار دهد. ترجمه این جمله همین است که امروز شاهد هستیم؛ ما باید ایستادگی و مقاومت کنیم.

یاری خاطرنشان کرد: وقتی می‌گوییم ما ملت اما حسین (علیه‌السلام) هستیم باید ایشان را بشناسیم، آیا امام حسین (علیه‌السلام) صرفاً کسی بوده که در کربلا با ابن زیاد، عمر سعد و یزید جنگیده و در آنجا به شهادت رسیده و قصه‌اش همانجا تمام شده است؟ مطمئناً خیر. کربلا جنگ میان صفات ارزشمند انسان با رذیلت‌های انسانی است؛ جنگ شجاعت در برابر بزدلی، جنگ میان وفای به عهد دربرابر بدعهدی‌ها، جنگ میان راستگویی در برابر دروغ، پاکدامنی در برابر نجسی‌ها، جنگ انسان‌های بخشنده در برابر انسان‌های حریص و طمع‌کار که حرص و طمع دنیا آن‌ها را به این تصور رسانده بود که به زودی صاحب ری می‌شوند. اگر ما به درک این جمله رسیدیم که «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا»، باید بدانیم که هر زمان و مکان بزنگاه تاریخی ماست که می‌تواند موجب رستگاری ما بشود نه اینکه صرفاً به دنبال زنده ماندن به هر شکلی باشیم.

وی افزود: زندگی با ذلت هیچ جایی در فرهنگ عاشورا ندارد، در این صف‌آرایی حالا نوبت ماست که در سال ۱۴۰۴.۱۴۰۵ انتخاب کنیم که سوی کدام میدان بایستیم و باید برای درک این موضوع به سراغ آموزه‌های دینی‌مان برویم که عمری آن‌ها را شعار دادیم و حالا وقت عمل به همان شعارهاست. رهبر ما برای ایستادگی و مقاومتش به شهادت رسید. آیا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سالی که رهبر این کشور شد، همین فردی بود که چند روز پیش به شهادت رسید؟ به نظر من خیر. او تبدیل به همان انسان کاملی شد که شهید مطهری از آن حرف می‌زد؛ انسانی که وقتی می‌گوید «یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمی‌کند» تا پای جان ایستادگی می‌کند. او رهبری است که شبیه ملت خودش شده و ما ملتی هستیم که شبیه رهبرمان شده‌ایم. ما ققنوسی بودیم که در سال ۱۳۵۷ از زیر خاکستر بیرون آمد و مطمئن باشید از زیر خاکستر این جنگ هم ققنوس دیگری بیرون خواهد آمد هرچند آن‌ها که به کشور ما تجاوز کرده‌اند قادر به درک این مفاهیم نیستند.

کارگردان مستند سینمایی «کربلا جغرافیای یک تاریخ» در ادامه خاطرنشان کرد: این جغرافیا ۵۰ یا ۱۰۰ساله نیست، مختصات و ویژگی‌هایی دارد که در تار و پود مردمش نقش بسته و دشمن نباید تصور کند که با کشتن هر فرمانده، ماجرای او به پایان رسید و تمام شد. در این کشور بارها و بارها زمانیکه تصور شده نقطه‌ای به پایان یک خط گذاشته شده، این ملت آن مسیر تاریخی خود را با قدرت ادامه داده و هر نقطه سر خطی آغاز یک خط دیگر یا ماجرایی دیگر در مسیر تاریخی این ملت و کشور بوده است.

این کارگردان تأکید کرد: امروز بزنگاه تاریخی ماست، به آنچه که از آموزه‌های دینی‌مان و فرهنگمان بیرون می‌آید، توجه کنیم. در عصری که سیاوش را بدنام کردند و تورانیان به سمتش لشگرکشی کردند و خون او را به عنوان یک جوان ناپاک در غربت ریختند، ملت بعد از شنیدن خبر مرگ سیاوش چه کردند؟ این همان قصه کربلاست که در ادبیاتمان داریم، این همان موقعیتی است که خبر شهادت حسین بن علی (علیه‌السلام) به گوش مردم رسید و از همان زمان که به کین‌خواهی سیاوش، رستم قیام کرد و گفتند که تا زانو خون به پا خواهد شد. ما همچنان در روح انتقام‌جویی زندگی می‌کنیم و باید در برابر ظالم بایستیم. ایستادن در برابر ظالم به جای انتقام‌جویی ققنوسی بود که دوباره زایش کرد و این جریان همچنان ادامه دارد.

یاری در پایان اظهار کرد: قصه سیاوش را هنرمندان تعریف کردند، خبر کشته شدنش را شاعران به گوش مردم رساندند و امروز هر کس وظیفه خود می‌کند که این مسیر را ادامه دهد. ما اگر می‌خواهیم ملت امام حسین (علیه‌السلام) باشیم، باید در این بزنگاه تاریخی انتخاب کنیم و در جبهه حق بایستیم. من در ابتدای مستند «کربلا جغرافیای یک تاریخ» جمله‌ای آورده‌ام که می‌خواهم اینجا تکرار کنم؛ «ایمان و آزادی قدرت تصمیم‌گیری به انسان‌ها می‌بخشند؛ آدم‌های بزرگ از پشت تصمیم‌های بزرگ بیرون می‌آیند». اگر تصمیم به شجاع بودن، ایستادگی، راستگو و پاکدامن بودن در هر شرایطی بگیریم، حتی اگر این تصمیم به قیمت شهادت ما به پایان برسد، ما پیروزیم. ملت ما رهبرش را شبیه خودش کرده بود و رهبر شهید ما نشانه‌ای از این ملت است. مطمئن باشید هنرمندان هم این درک را دارند و از ملت می‌آموزند و آموزه‌های خود را به ملت خود برمی‌گردانند.

