یادداشت اعظم بروجردی در واکنش به جنگ و شهادت رهبر انقلاب اسلامی
اعظم بروجردی هنرمند عرصه هنرهای نمایشی برای این روزهای کشور نوشت: با شنیدن خبری بزرگ از رفتن آقا و مولایمان مُردیم و حال که زندگی پس از مرگ را تجربه میکنیم یقین داریم که دیگر هرگز نمیمیریم.
به گزارش ایلنا، در پی واکنش هنرمندان نسبت به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی خامنهای ( رضوانالله تعالی علیه)، اعظم بروجردی یادداشتی منتشر کرد.
این هنرمند عرصه هنرهای نمایشی نوشته است:
«مرا در منزل جانان چه جای عیش چون هر دم
جرس فریاد میدارد که بربندید محملها
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها
فقط این را میگویم که دیگر کسی در ایران از مرگ نمیهراسد که ما یکبار با شنیدن خبری بزرگ از رفتن آقا و مولایمان مُردیم و حال که زندگی پس از مرگ را تجربه میکنیم یقین داریم که دیگر هرگز نمیمیریم.
اینک قامت راست کردهایم و تا دشمنان ذلیل و بیچاره خود را به قعر جهنم نیندازیم از پای نمینشینیم.»