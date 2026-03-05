یادداشت اعظم بروجردی در واکنش به جنگ و شهادت رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا، در پی واکنش هنرمندان نسبت به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ( رضوان‌الله تعالی علیه)، اعظم بروجردی یادداشتی منتشر کرد.

این هنرمند عرصه هنرهای نمایشی نوشته است:

«مرا در منزل جانان چه جای عیش چون هر دم

جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها

فقط این را می‌گویم که دیگر کسی در ایران از مرگ نمی‌هراسد که ما یک‌بار با شنیدن خبری بزرگ از رفتن آقا و مولای‌مان مُردیم و حال که زندگی پس از مرگ را تجربه می‌کنیم یقین داریم که دیگر هرگز نمی‌میریم.

اینک قامت راست کرده‌ایم و تا دشمنان ذلیل و بیچاره خود را به قعر جهنم نیندازیم از پای نمی‌نشینیم.»

