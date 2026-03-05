رضا مهدوی مطرح کرد؛

ایران با شهادت هر روز زنده‌تر و قوی‌تر می‌شود

ایران با شهادت هر روز زنده‌تر و قوی‌تر می‌شود
این بدبختان کوردل ما را نمی‌شناسند

رضا مهدوی، نوازنده، موسیقی‌ پژوه و دبیر سابق جشنوارۀ موسیقی فجر در واکنش به حملۀ ددمنشانۀ امریکایی-صهیونی به خاک وطنمان یادداشتی نوشته است.

به گزارش ایلنا، در راستای  واکنش هنرمندان به حملات آمریکایی صهیونی به کشورمان رضا مهدوی، دبیر سابق جشنوارۀ موسیقی فجر نیز متنی را منتشر کرده است.

او در واکنش به حملۀ ددمنشانۀ امریکایی-صهیونی به خاک وطنمان نوشت:

این بدبختان کوردل، ما ایرانیان شیعه و متکی بر فرهنگ عاشورایی را نمی‌شناسند. حتی دیگر ادیان ایرانی هم فرهنگ شهادت‌طلبی را در سر می‌پرورانند و با همین شهادت است که هر روز ایرانِ ما زنده‌تر و قوی‌تر می‌شود.

تا زمانی که دشمنان بدانند وحدت ملی میان اقشار، مردمان و طوایف در فلات ایران وجود دارد، به هیچ وجه اجازه دخالت، نفوذ، تهاجم و تجزیه به ایران هفت هزار ساله را نخواهند یافت.

به امید نابودی صهیونیزم و جهانی پاک از شرارت، کودک‌کشی و نسل‌کشی، ظهور آقا امام زمان (عج) را از خداوند متعال خواستارم.

 

