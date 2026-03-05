میدان ولیعصر(عج) میزبان شب دیگری از همبستگی مردمی

به گزارش ایلنا، در ادامه سلسله برنامه‌های «شب‌های همبستگی» که پس از حمله ددمنشانه دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی به خاک ایران و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور گسترده مردم در میدان ولیعصر(عج) برگزار می‌شود، پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹:۳۰ برنامه‌ای فرهنگی و آیینی در این میدان برگزار خواهد شد.

در این گردهمایی مردمی، حجت‌الاسلام میرهاشم حسینی و حجت‌الاسلام حمید رسایی به سخنرانی خواهند پرداخت و حاج مرتضی طاهری و کربلایی حسین ستوده نیز مدیحه‌سرایی می‌کنند. همچنین احمد بابایی در این برنامه شعرخوانی خواهد داشت.

اجرای دمام‌زنی، سرود، پخش نماهنگ و نقاله‌خوانی از دیگر بخش‌های این برنامه است که با هدف تقویت همبستگی و همدلی مردمی در میدان ولیعصر(عج) تهران برگزار می‌شود.

