عبدالحمید قدیریان نقاش انقلابی مطرح کرد؛
نگاه ملی به جریان افتاده در کشور زیباست و باید تبیینش کنیم
عبدالحمید قدیریان، نقاش، درباره نگاههای ملی جریان پیدا کرده پس از حمله صهیونی-آمریکایی به ارائه توضیحاتی پرداخت.
به گزارش ایلنا، عبدالحمید قدیریان، نقاش، درباره نگاههای ملی جریان پیدا کرده پس از حمله صهیونی-آمریکایی گفت: انسجام ملی، تبعه است، تبعهای از جنس تفکری است و ما هر چه جنس تفکریمان عمیقتر باشد و به عبارتی ارتفاع بیشتری داشته باشد، انسجام ملی، با انگیزهتر و بادوامتر میشود.
وی افزود: به همین دلیل معتقدم الان نیاز به نگاههای فرهنگی مرتفع داریم. نگاه ملی که هماکنون وجود دارد بسیار نگاه زیبا و تاثیرگذاری است که اثراتش را در ماهها و چند سال اخیر دیدهایم.
وی در پایان گفت: همین نگاه ملی اگر با نگاه فطری ترکیب شود، عمیقتر خواهد شد به این معنی که ما، «ملیگرایی» را تبیین کنیم.