واکنش سالار بحیرایی، خواننده و آهنگساز به شهادت رهبر/راهش پر رهرو

به گزارشی ایلنا، در پی واکنش هنرمندان نسبت به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای هنرمندان به انتشار متونی می‌پردازند.

سالار بحیرایی، خواننده و آهنگساز نیز نوشته است:

او مردی بود که در طوفانِ دشمنی‌ها، قامتش خم نشد و صدایش نلرزید.

سال‌ها با صلابت از عزت این سرزمین پاسداری کرد و دل‌های مؤمنان را به امید پیوند زد.

امروز اگرچه جسمش در میان ما نیست، اما راه و اندیشه‌اش زنده است. یقین داریم روزی آنان که در برابرش ایستادند نیز به بزرگی و استواری‌اش اعتراف خواهند کرد. شهادتش تسلیت و راهش پررهرو

