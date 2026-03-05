واکنش سالار بحیرایی، خواننده و آهنگساز به شهادت رهبر/راهش پر رهرو

سالار بحیرایی، خواننده و آهنگساز در سوگ رهبر نوشت: او سال‌ها با صلابت از عزت این سرزمین پاسداری کرد و دل‌های مؤمنان را به امید پیوند زد.

به گزارشی ایلنا، در پی واکنش هنرمندان  نسبت به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای هنرمندان به انتشار متونی می‌پردازند. 

سالار بحیرایی، خواننده و آهنگساز نیز نوشته است:

او مردی بود که در طوفانِ دشمنی‌ها، قامتش خم نشد و صدایش نلرزید. 

سال‌ها با صلابت از عزت این سرزمین پاسداری کرد و دل‌های مؤمنان را به امید پیوند زد. 

امروز اگرچه جسمش در میان ما نیست، اما راه و اندیشه‌اش زنده است. یقین داریم روزی آنان که در برابرش ایستادند نیز به بزرگی و استواری‌اش اعتراف خواهند کرد. شهادتش تسلیت و راهش پررهرو 

سالار بحیرایی، خواننده و آهنگساز

