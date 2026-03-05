بازدید معاون هنری از کارگاه خلق اثر تجسمی «رهبر شهید»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بعدازظهر چهارشنبه ۱۳ اسفندماه با حضور در گالری خانه حوزه هنری از کارگاه خلق اثر تجسمی با عنوان «رهبر شهید» بازدید کرد.

در این بازدید همچنین، محمد زرویی نصرآباد مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری نام، سیدشهاب‌الدین شکیبا مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و امیرحسین شفیعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در این بازدید حضور داشتند.

رویداد خلق اثر «رهبر شهید» به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، در پی شهادت مظلومانه و جانسوز رهبر معظم انقلاب و با تأکید بر نقش والای ایشان در حمایت از هنر اصیل و هنرمندان متعهد ترتیب داده شده است.

این کارگاه تخصصی که تمرکز اصلی آن بر رشته نقاشی است، تا پایان روز پنجشنبه ۱۴ اسفندماه ادامه خواهد داشت.

اسامی هنرمندان حاضر در این کارگاه عبارتند از: حسین عصمتی، علی پتگر، محبوبه قطب، عطیه اصغری، ناصر سیفی، حسین یوزباشی، سیدعبداله حاجی سیدحسن، عبدالحمید قدیریان، مصطفی گودرزی، مرتضی گودرزی، سید علی میرفتاح، علی محمد شیخی، عباس گنجی، حسین عینی بخش و مهدی فرخی.

