میدان ولیعصر(عج)، صحنه اعلام همبستگی ملی/در گرامیداشت میلاد امام حسن(ع)

به گزارش ایلنا، آیین گرامیداشت میلاد حضرت امام حسن مجتبی(ع) شامگاه چهارشنبه ۱۳ اسفند در میدان ولیعصر(عج) تهران برگزار شد؛ مراسمی که امسال نه در قالب جشن، بلکه با رویکردی معنوی و حماسی و با هدف اعلام همبستگی مردم در پی جنگ تحمیلی دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی و شهادت رهبر معظم انقلاب شکل گرفت.

از ساعات ابتدایی شب، میدان ولیعصر(عج) میزبان حضور گسترده اقشار مختلف مردم بود؛ خانواده‌ها، جوانان و سالمندانی که در فضایی آرام اما استوار گرد هم آمدند تا در کنار گرامیداشت میلاد کریم اهل‌بیت(ع)، بر وحدت و پایداری ملی تأکید کنند. فضای میدان با پخش سرودهای حماسی و آئینی، تلاوت قرآن و نوای ذکر و صلوات، میز هنری نقاشیخط و ... رنگ و بوی همدلی و مقاومت به خود گرفته بود. در بخش دیگری موکب افطاری میزبان شهروندان روزه‌دار بود.

در بخش اصلی مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین میرهاشم حسینی با اشاره به سیره امام حسن(ع) در صبر و تدبیر، بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی در شرایط حساس کشور تأکید کرد. مدیحه‌سرایی کربلایی حسین ایزدخواه، کربلایی سیدمحمدرضا نوشه‌ور و کربلایی علی‌اصغر ژولیده نیز حال‌وهوای معنوی مراسم را تقویت کرد و حاضران با شعارهای «الله‌اکبر» و «لبیک یا امام» همراهی خود را نشان دادند.

ویژه‌برنامه امشب با رویکرد خانواده‌محور طراحی شده بود و بخشی از آن به اجرای برنامه‌های فرهنگی برای کودک و نوجوان اختصاص داشت؛ برنامه‌هایی با محور تقویت روحیه پایداری، امید و هویت دینی در نسل جدید، در فضایی متناسب با شرایط کشور.

حضور چشمگیر مردم در این آیین، ادامه گردهمایی‌های شبانه میدان ولیعصر(عج) در روزهای اخیر است؛ گردهمایی‌هایی که با هدف تأکید بر همبستگی، همراهی و ایستادگی ملی در برابر جنگ تحمیلی دشمن برگزار می‌شود.

انتهای پیام/