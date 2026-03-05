به گزارش ایلنا، محمدرضا خردمندان کارگردان سینما خطاب به سربازان وطن در نبرد با رژیم آمریکایی و صهیونیستی یادداشتی نوشت.

متن یادداشت وی بدین شرح است:

«سربازان وطنم؛ این را برای شما می‌نویسم‌. شمایی که در خط مقدم نبرد با نجس‌ترین‌های تاریخید.

من به فدای پلک‌های خسته‌تان؛ به خدا قسم که شما برترین سربازان تمام تاریخ ایران زمینید.

ای کورش‌های زمانه، ای دلواری‌ها، ای همت‌ها و باکری‌های گمنام زمانه ما؛ ما در خانه‌های گرم نشسته‌ایم و شما را می‌بینیم که چگونه چونان صاعقه بر فرق دخترکشان تاریخ، کودک خواران و حرامیان فرود می‌آیید.

ما با چشمانی نمناک شما را می‌بینیم که چگونه روبروی بزرگترین و ظالم‌ترین قدرت‌های متجاوز جهان دست به گریبانید. همان‌هایی که ابرقدرت‌ها، جلویشان تا کمر خم می‌شوند و شما آن‌ها را به خواری کشیده‌اید.

به خدا قسم این گونه نادر از شجاعت، تنها از شما سربازان پارسی برمی‌آید. همان دوربین‌هایی که آورده بودند تا حقارت و سرشکستگی و له‌شدن غرور ما ایرانیان را به دنیا مخابره کنند، حالا دارند حقارت خودشان را مخابره می‌کند. و این به یمن غرش شما شیران ایران زمینی‌ست که با ژن تمدنی هزاران ساله‌تان تسلیم خواسته دشمن نمی‌شوید.

شما سربازان وطن و آن ایرانی‌ترین فرمانده‌ای هستید که در خط مقدم دفاع از کیان این خاک به شهادت رسید. ما داریم شما را می‌بینیم، ای گمنامان زمین و مشهوران آسمان‌ها. و به تاریخ شهادت خواهیم داد که شما چگونه در برابر طمع‌کردگان به این آب و خاک، ایستادید و سر تعظیم فرود نیاوردید.»

انتهای پیام/