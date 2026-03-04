چاپ و توزیع ۱۰۰ هزار تمثال مبارک سیدالشهدای انقلاب اسلامی

مدیر روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: در پی وقوع حادثه غمبار شهادت نائب المهدی، حضرت آیت الله العظمی، امام خامنه‌ای(قدس سره الشریف)، امام مستضعفان و آزادگان عالم، دفتر تبلیغات اسلامی با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های خود، وارد میدان شده و اقدامات عظیمی را در سطح استان قم و کشور به انجام رسانده است.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حمید نوروزنژاد، مدیر روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم امروز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن محکومیت جنایات آمریکا و رژیم غاصب صهیون بویژه به شهادت رساندن امام المسلمین، آیت الله العظمی خامنه‌ای (ره) و مردم بیگناه و مظلوم نقاط مختلف کشوربه ویژه دانش آموزان مظلوم و بی‌گناه میناب، اظهار کرد: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در تمامی مناسبت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دینی و معرفتی، از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز حضوری پررنگ و اثرگذاری را به عنوان یک وظیفه و تکلیف برعهده داشته و امروز نیز دوشادوش رزمندگان اسلام در پشت جبهه و در جهاد تبیین نقش آفرینی می‌کند. 

وی افزود: در همین راستا و از اعلان شهادت امام امت و شهید رهبر حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (ره) علاوه بر فضاسازی و نصب بنر و پارچه مشکی، اقدام به چاپ و توزیع ۱۰۰ هزار تمثال مبارک رهبر شهید، در میان تجمعات، مساجد، هیئات، موکب‌ها، ارگان‌ها، اصناف، کسبه و عموم مردم کرده است. 

نوروزنژاد ادامه داد: دفتر تبلیغات اسلامی از اولین زمان‌ها و به عنوان یکی از پیشگامان، نسبت به صدور بیانیه محکومیت جنایت آمریکایی- صهیونی و چاپ و نصب بنرهای تسلیت و فضاسازی محیطی بویژه در هسته مرکزی شهر وارد عمل شد. 

مدیر روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی تصریح کرد: ساختمان مراکز مختلف دفتر تبلیغات اسلامی در سراسر شهر قم و شعب دفتر در سراسر کشور که معمولاً در مکان‌های شلوغ و پررفت‌وآمد واقع شده‌اند، نیز با پوشش کامل، نسبت به فضاسازی محیطی و انتقال پیام تسلیت و مقاومت اقدام کردند. 

وی با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای و میدانی دفتر تبلیغات اسلامی گفت: تولیدات محتوایی و رسانه‌ای و انتشار گسترده آن‌ها نیز از ابتدای این اتفاق تلخ در دستور کار معاونت‌ها و مراکز مختلف دفتر قرار دارد. 

حجت‌الاسلام نوروزنژاد افزود: اعضای هئیت علمی، مبلغان، گروه‌های تبلیغی، کارشناسان پاسخگویی، طلاب خواهر و حتی تیم‌های نوآور و خلاق دفتر هم از همان لحظات ابتدایی به صورت جهادی در عرصه حضوری و مجازی وارد عمل شده‌اند و نسبت به روحیه‌سازی و تبیین تفکر مقاومت فعالیت‌ها را آغاز کرده‌اند. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: دفتر تبلیغات اسلامی تا هر زمان که لازم باشد، در میدان و کنار مردم خواهد بود و با تمام توان برای تداوم راه شهدای انقلاب اسلامی تلاش می‌کند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
