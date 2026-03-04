فراخوان «سخنی با رهبر شهیدم» منتشر شد
آخرین صحبت شما خطاب به رهبر شهید انقلاب اسلامی چیست؟
سایت رسمی رهبر شهید انقلاب اسلامی فراخوانی را منتشر کرده که طی آن مردم میتوانند صحبتهای خود با ایشان مطرح کنند.
به گزارش ایلنا، سایت رسمی رهبر شهید انقلاب فراخوانی را منتشر کرده است.
طی این فراخوان به آخرین صحبت مردم خطاب به رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخته میشود.
در متن این فراخوان آمده است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً.
در پی شهادت حضرت آیتالله العظمی سیّدعلی حسینی خامنهای رضواناللهعلیه در حمله متجاوزانه آمریکایی-صهیونی به کشور عزیزمان، رسانه KHAMENEI.IR از شما مخاطب گرامی دعوت میکند، با شرکت در فراخوان «سخنی با رهبر شهیدم» آخرین جمله یا دلنوشتهای که دوست داشتید به رهبر شهید انقلاب اسلامی بگویید را بیان کنید.
جملات خود را از طریق پیوند زیر برای ما ارسال کنید.
farsi.khamenei.ir/news-content?id=62791