بیانیه کانون خوشنویسی معاصر ایران در محکومیت حملات گسترده به کشورمان

به گزارش ایلنا، کانون خوشنویسی معاصر ایران در پی حملات ناجوانمردانه امریکایی-صهیونی به کشور عزیزمان ایران بیانیه‌ای منتشر کرد.

بیانیه کانون خوشنویسی ایران به شرح زیر است:

‌«محکومیت حمله و تجاوز جبهه مشترک آمریکای صهیونیستی به کشورمان از سوی هنرمندان

دریغ است ایران که ویران شود

کنام ددان و وحوشان شود

کانون خوشنویسی معاصر ایران، ضمن عرض تسلیت به ملت شریف ایران با هر طرز تفکری، حمله ددمنشانه وحوشان جامعه بشری به جای جای میهن عزیزمان از جمله مدارس، بیمارستانها و ... را شدیدا محکوم می نماید.

با آرزوی نابودی جنود شیطان و سرافرازی، سربلندی و پیروزی ملت ایران.»

