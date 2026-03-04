یادداشت کارگردان نمایش هیولاکش برای شهدای مدرسه میناب
کارگردان نمایش هیولاکش» در سوگ دانشآموزان و کودکان شهید مدرسهای در شهرستان میناب یادداشتی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، محمد جهانپا، کارگردان نمایش هیولاکش، در سوگ دانشآموزان و کودکان جانباخته در فاجعه حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسهای در شهرستان میناب یادداشتی منتشر کرد.
در یادداشت جهانپا آمده است:
«نورِ نگاهِ شما، چراغِ راهِ ما
در کوچههایِ روشنِ میناب، نفسهایِ کوچکی میوزید که عطرِ امید و زندگی را در فضا پراکنده بود.
شما، گُلهایِ باغِ عشق بودید که با نگاهِ معصومِ خود، دنیا را رنگی دیگر میبخشیدید.
اگرچه تقدیر، مسیرِ حضورِ شما را کوتاه کرد، اما گرمایِ نگاهِ شما، در خاطرهیِ قلبها، تا همیشه جاری خواهد بود.
این جنایت وحشیانه لکهی نگینی خواهد بود بر آن جماعت زادهی شیطان که اسناد کثافتهایشان در جزیره اپستین برای جهانیان تثبیت شده است.
و افسوس بر وجدانِ آنانی که شاهدِ رنجِ بیگناهان بودند و سکوت اختیار کردند.
اما یادِ شما، چون نگینی تابناک، همچنان بر تارکِ اندیشهها خواهد درخشید.
ما، در نمایشِ زندگی، با یادِ نورِ خاموشنشدنیِ شما، نقشِ عشق و امید را ایفا خواهیم کرد.
با قلبی سرشار از همدردی و عشق»