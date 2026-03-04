هنرمندان تجسمی در سوگ رهبر گردهم آمدند

کارگاه ۳ روزه خلق اثر تجسمی با عنوان «رهبر شهید» از روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند با هدف گرامیداشت یاد رهبر شهید و عظیم‌الشان انقلاب و تأکید بر نقش هنرمند در بزنگاه‌های تاریخی، آغاز به کار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، کارگاه خلق اثر تجسمی با عنوان «رهبر شهید» از روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند به مدت سه روز در حوزه هنری میزبان هنرمندان جوان و پیشکسوت است. 

این گردهمایی هنری در پی شهادت مظلومانه و جانسوز رهبر معظم انقلاب و با تأکید بر نقش والای ایشان در حمایت از هنر اصیل و هنرمندان متعهد برگزار می‌شود؛ رهبری هنردوست و هنرمند که همواره بر اهمیت هنر و فرهنگ در اعتلای جایگاه ایران اسلامی تأکید داشتند. 

این کارگاه تخصصی که تمرکز اصلی آن بر رشته نقاشی است، تا پایان روز پنجشنبه ۱۴ اسفند ادامه خواهد داشت. 

اسامی هنرمندان حاضر در این کارگاه عبارتند از عباس گنجی، حسین عصمتی، محبوبه قطب، عطیه اصغری، ناصر سیفی، سیدعبداله حاجی سیدحسن، عبدالحمید قدیریان، مصطفی گودرزی، مرتضی گودرزی، سید علی میرفتاح، علی محمد شیخی، حسین عینی بخش و مهدی فرخی.

