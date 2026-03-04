شهادت را برگزید تا استقلال وطن محقق شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، هوشنگ توکلی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون در واکنش به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، متنی را منتشر کرد.

توکلی نوشته است:

«همیشه میگفت، آزادی در گرو استقلال است. تا آن بدست نیاید این هم در حبابی از آرزومندی باقی می‌ماند.

آزادی بدون استقلال معنی ندارد و راه رسیدن به استقلال نهایتا شهادت است.

وصیت او کسب استقلال است و مهار دشمن. دشمن اهلی و خانگی که سد راه او شده بود.

شهادت را برگزید تا استقلال وطن محقق گردد.

او وطن را بهتر از دیگران دوست می‌داشت و می‌شناخت. یادش گرامی خواهد ماند و راهش ادامه خواهد داشت.»

