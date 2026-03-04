خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هوشهنگ توکلی نوشت:

شهادت را برگزید تا استقلال وطن محقق شود
کد خبر : 1758362
لینک کوتاه کپی شد.

در پی واکنش هنرمندان نسبت به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، هوشنگ توکلی دلنوشته‌ای را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هوشنگ توکلی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون  در واکنش به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، متنی را منتشر کرد. 

توکلی نوشته است:

«همیشه میگفت، آزادی در  گرو استقلال است. تا آن بدست نیاید این هم در حبابی از آرزومندی باقی می‌ماند. 

آزادی بدون استقلال معنی ندارد و راه رسیدن به استقلال نهایتا شهادت است. 

وصیت او کسب استقلال است و مهار دشمن. دشمن اهلی و خانگی که سد راه او شده بود.

شهادت را برگزید تا استقلال وطن محقق گردد.

او وطن را بهتر از دیگران دوست می‌داشت  و می‌شناخت. یادش گرامی خواهد ماند و راهش ادامه خواهد داشت.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل