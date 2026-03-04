دسترسی به خدمات و اخبار صندوق اعتباری هنر از طریق پیامرسان صندوق هنر
به گزارش ایلنا، صندوق اعتباری هنر ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنهای (قدس سره) به ملت سرافراز ایران و جامعه بزرگ فرهنگ و هنر کشور، با پیروی کامل از رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، عزم خود را برای خدمتگزاری به اهالی فرهنگ و هنر بیش از پیش جزم نموده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
خبر شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه)، اندوهی عمیق بر پیکره جهان اسلام و ملت بزرگ ایران افکند. خانواده بزرگ فرهنگ و هنر کشور نیز در این سوگ عظیم خود را شریک و داغدار میداند.
بیشک، اندیشههای متعالی، رهبری حکمیانه و اهتمام ایشان به تعالی فرهنگ و هنر این مرز و بوم، چراغ راه ما باقی خواهد ماند.
صندوق اعتباری هنر، با پیروی از رهنمودهای امام شهید انقلاب، عزم خود را برای خدمتگزاری به اهالی فرهنگ و هنر بیش از پیش جزم نموده است.
بر این اساس، به اطلاع عموم اصحاب فرهنگ و هنر عضو صندوق اعتباری هنر میرساند در شرایط ناشی از تجاوز رژیم منحوس صهیونی - آمریکایی به خاک کشورمان، این صندوق بر اساس مأموریت حمایتی خود و بنا بر تاکید هیئت محترم دولت و دستور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، با توجه به آمادهسازی کلیه زیرساختهای الکترونیک، خدمات خود را بدون وقفه ادامه میدهد.
به همین منظور تمامی اعضاء صندوق میتوانند با مراجعه به اپلیکیشن صندوق هنر به نشانی honarcredit. ir/app خدمات غیرحضوری، از جمله ثبت درخواست بیمه تأمین اجتماعی، بارگذاری مدارک بیمه تکمیلی، امور عضویت، بارگذاری مدارک تمدید عضویت و سایر خدمات را دریافت نمایند.