ابوالقاسم طالبی:
به یاد رهبر شهید میدانها را پر میکنیم و ندای الله اکبر سر میدهیم
ابوالقاسم طالبی، کارگردان سینما در یادداشتی در واکنش به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشت: به یادش میدانها را پر میکنیم، از خیابانها و کوچهها میگذریم و ندای اللهاکبر سر میدهیم.
به گزارش ایلنا، ابوالقاسم طالبی، کارگردان سینما در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی ایران به دست رژیم صهیونیستی و آمریکا، متنی به شرح زیر نوشته است:
چندروزی است که ناباورانه سید و سالار عزیز ما پیش خداست و ما زمینیان در حسرت یک دیدار دیگرش میسوزیم و میگدازیم، چه سخت است این روزها و شبها؛ از یک طرف هیولاهای جزیره اپستین و از طرف دیگر کفتارهای خانگی، زوزهکشان برای بلعیدن ایران که حرم است چنگ و دندان نشان میدهند. خیلی سخت است بدون ان محبوب دلها زیستن ولی عشق به او و راهش ما را برای خفه کردن زوزههای این شب پرستان سیاهدل محکمتر میکند به یادش میدانها را پر میکنیم، از خیابانها و کوچهها میگذریم و ندای اللهاکبر سر میدهیم، اشک امانمان را بریده انگار این داغ هر لحظه تازهتر میشود و خشم مقدس از ریختن خون مبارکش ما را به مقابله با طاغوتیان فرا میخواند و عزممان جزمتر میشود که تنها دارایی ارزشمندمان را که جان است در راه ان عشق مهذب و شجاع ان حکیم مهربان، ان دلسوزتر از پدر برای ایران و اسلام عزیز فدا کنیم.