واکنش محمدحسین مهدویان به تجاوز دشمنان به کشور

به گزارش ایلنا، محمدحسین مهدویان کارگردان سینما درباره تجاوز جنایت‌کارانه دشمن آمریکایی و صهیونی به خاک کشورمان نوشت:



«حاشا که خروش ما زِ پا بنشیند، یا آتش انتقام ما بنشیند؛



ایرانِ به قله رفته را می‌بینند، وقتی که غبار فتنه‌ها بنشیند؛



از عشق وطن سینه ما آکنده است، در جنگ همیشه دشمنش بازنده است؛



هرکس که به خاک میهنم چنگ انداخت، با دست خودش گور خودش را کنده است».

انتهای پیام/