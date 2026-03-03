واکنش محمدحسین مهدویان به تجاوز دشمنان به کشور
کارگردان «ماجرای نیمروز» نوشتهای را درباره تجاوز دشمنان کشور در این روزها منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، محمدحسین مهدویان کارگردان سینما درباره تجاوز جنایتکارانه دشمن آمریکایی و صهیونی به خاک کشورمان نوشت:
«حاشا که خروش ما زِ پا بنشیند، یا آتش انتقام ما بنشیند؛
ایرانِ به قله رفته را میبینند، وقتی که غبار فتنهها بنشیند؛
از عشق وطن سینه ما آکنده است، در جنگ همیشه دشمنش بازنده است؛
هرکس که به خاک میهنم چنگ انداخت، با دست خودش گور خودش را کنده است».