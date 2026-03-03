آسیب بمباران آمریکایی - صهیونیستی به کاخ گلستان سند بی اعتنایی به قواعد یونسکو است/ گزارش رسمی به یونسکو ارائه می شود

به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در بازدید از مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان که در پی حمله‌های هوایی دیشب رژیم صهیونیستی و آمریکا بخش‌هایی از آن دچار آسیب شده است، با ابراز تسلیت به مناسبت شهادت مقام معظم رهبری و تمامی شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی، اظهار داشت: امروز همه ملت ایران داغدارند و این سوگ ملی، با تعرض به میراث تاریخی کشور، ابعاد عمیق‌تری یافته است.

وی با تاکید بر جایگاه ممتاز کاخ گلستان در حافظه تاریخی و هویت ملی ایرانیان تصریح کرد: کاخ گلستان روایت‌گر بخش مهمی از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در دوره‌های تاریخی است. آسیب واردشده به این مجموعه، نه‌تنها تعرض به یک ساختمان، بلکه تعرض به سرمایه نمادین و تمدنی ملت ایران است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به قواعد و کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه صیانت از میراث فرهنگی افزود: این حادثه سند روشنی بر عدم پایبندی رژیم صهیونیستی و حامیان آن به قواعد بین‌المللی، از جمله تعهدات مرتبط با حفاظت از میراث‌فرهنگی در چارچوب یونسکو است. بر همین اساس، امروز گزارش جامعی از ابعاد این رخداد و میزان خسارات وارده به یونسکو ارائه خواهد شد تا این موضوع در مراجع ذی‌ربط بین‌المللی پیگیری شود.

صالحی‌امیری با بیان اینکه بخش‌هایی از مجموعه دچار آسیب جدی شده است، گفت: تیم‌های تخصصی وزارتخانه بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شدند و ارزیابی اولیه خسارات آغاز شده است. مقرر شد مجموعه‌ای از اقدامات فنی، حفاظتی و مرمتی با اولویت‌بندی دقیق و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی آغاز شود تا این اثر ارزشمند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شرایط پایدار بازگردد.

وی در ادامه با اشاره به تمهیدات پیشگیرانه وزارتخانه برای صیانت از اموال فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه هیچ‌یک از اشیای تاریخی و موزه‌ای آسیب ندیده است، چراکه مطابق ضوابط حرفه‌ای و قواعد بین‌المللی، تمامی اشیای موزه‌های کشور به مخازن امن منتقل شده‌اند. این اقدام پیش‌دستانه با هدف کاهش ریسک و صیانت حداکثری از میراث منقول انجام شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی تاکید کرد: همکاران ما در هر ۳۱ استان کشور به‌صورت در بناهای تاریخی و موزه‌ها حضور دارند و فرآیند پایش، مراقبت و ارزیابی مستمر را دنبال می‌کنند. حفاظت از میراث‌فرهنگی، یک مسئولیت ملی و تاریخی است که با تمام ظرفیت‌های تخصصی و انسانی دنبال می‌شود.

صالحی‌امیری در پایان با عذرخواهی از مردم به دلیل عدم امکان بازگشایی موزه‌ها در شرایط فعلی اظهار داشت: با توجه به الزامات ایمنی و قواعد بین‌المللی حفاظت از اشیای تاریخی در شرایط بحران، ناگزیر به انتقال آثار به مخازن امن و تعلیق موقت فعالیت برخی موزه‌ها هستیم. این تصمیم با هدف صیانت از سرمایه‌های تاریخی ملت ایران اتخاذ شده و به محض فراهم‌شدن شرایط پایدار، اطلاع‌رسانی لازم برای بازگشایی انجام خواهد شد.

