بیانیه دفتر موسیقی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب
فتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شهادت رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب بیانیهای صادر کرد.
بیانیه دفتر موسیقی به این قرار است:
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً
«با قلبی آکنده از اندوه، شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله العظمی خامنهای ( رضوانالله تعالی علیه ) را به تمامی ملت ایران و جامعه هنری کشورمان تسلیت عرض میکنیم.
بیشک این فقدان جانسوز، ضربهای جبرانناپذیر بر پیکرهی فرهنگ و هنر کشور است. چرا که رهبر شهید انقلاب، همواره با بصیرت، درایت و تسلط مثال زدنی شان، حامی هنر اصیل و هنرمندان متعهد و مومن بودند و همواره بر نقش مهم هنر و فرهنگ در برافراشته شدن پرچم ایران اسلامی در دنیا تاکید میفرمودند.
روح بلند ایشان، برای همیشه در قلبهای ما زنده خواهد ماند و آثار هنری خلقشده در راه آرمانهای انقلاب، یادگار ارزشمندی از راهنماییهای معظمله در دوران زعامت و رهبری شان، برای هنرمندان در خلق آثار هنری اصیل، ارزشمند و ماندگار است.
در این لحظات سخت، با هموطنان شریفمان، ملت های مسلمان و جامعهی فرهنگی هنری ابراز همدردی کرده و از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون و پیروزی عاجل ایران عزیزمان بر جبهه مشترک آمریکا جنایتکار و رژیم کودک کش و جعلی صهیونی را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.»