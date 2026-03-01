واکنش هنرمندان به شهادت رهبر معظم انقلاب
در پی اعلام خبر شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، هنرمندان عرصه های مختلف با انتشار متونی در فضای مجازی نسبت به این اتفاق، واکنش نشان دادند.
حامد جلیلی، خواننده موسیقی انقلاب
من که می دانم شما چه معامله ای با معبود کردید ولی سیدنا قسم به خون پاکتان انتقام خون شما را از یزیدیان زمان خواهیم گرفت به فضل الهی.
حسن روح الامین، نقاش
دیدار تو با فاطمه در عرش اعلی دیدنی است.
امیر عباس ربیعی، کارگردان سینما
و جنگ احد را به یاد بیاور آن هنگام که مصعب را بر زمین افکندند و این قمئه به دروغ فریاد زد: «محمد کشته شد» برخی از لشگریان اسلام، لرزه بر جانشان افتاد که اگر رسول الله شهید شده ما دیگر چرا شمشیر بزنیم؟ در این هنگام صدای محکم علی ابن ابیطالب میدان را پر کرد: «ما برای خدای محمد شمشیر می زنیم و خدای او اینجاست» و آن سوی میدان رسول خدا بود که با دندان شکسته بر شجاعت برادرش لبخند می زند و نابودی کافران را در برق شمشیر او می دید.
میدان از آن کسانی است که برای خدای محمد شمشیر می زنند ...
محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری
محمد مهدی دادمان با انتشار تصویر جشن فرشتههای سال گذشته در بیت رهبری نوشت: شاید الان هم جشن فرشتههای دختربچههای مینابه.
محمدرضا شفاه، تهیهکننده سینما
شأن تو نبود که با چیزی جز شهادت از دنیا بروی.
سیدمحمود رضوی، تهیهکننده سینما
ایرانیترین مرد تاریخ ایران برای عزت ایران سالها ایستاد و به دست شقیترین افراد به اجداد مطهرش پیوست.
بهروز افخمی، کارگردان سینما
کسانی مثل رهبر انقلاب، مرگ ازشان اجازه میگیرد. ایشان حقش نبود که در رختخواب از دنیا بروند.
حامد عسکری، شاعر و مجری تلویزیون
من اهل کلمه بودم و نوشتن، ولی هیچ وقت فکر نمیکردم در وسط چهل و چهار سالگی این خبر را به سمع و نظر شما برسانم: قبل آن نام بیاورید شهید.