پیکر مترجم منشور کوروش به خاک سپرده شد

به گزارش ایلنا، پروفسور عبدالمجید ارفعی، امروز شنبه، نهم اسفند در حافظیه شیراز به خاک سپرده شد.

این مراسم با حضور مدیرکل و معاونان میراث فرهنگی فارس، جمعی از دوستداران تاریخ و فرهنگ فارس و شماری از خانواده استاد ارفعی برگزار شد که در آن پیکر مرحوم در قطعه هنرمندان آرامگاه حافظ به خاک سپرده شد.

پیش از این بنا بود مراسم خاکسپاری استاد ارفعی صبح یکشنبه، ۱۰ اسفند با حضور خانواده وی و فرهنگ دوستان سراسر کشور برگزار شود، اما به علت لغو پروازها در پی تجاوز به خاک ایران، این مراسم زودتر برگزار شد.

پروفسور عبدالمجید ارفعی از معدود متخصصان زبان‌های باستانی اکدی بابلی و عیلامی در دنیا و نخستین فردی در ایران بود که در خوانش این زبان‌های باستانی تبحر پیدا کرد.

