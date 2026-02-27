نمایشگاه انقلاب در آیینه آزادی افتتاح شد

یه گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر؛ در چارچوب برگزاری هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با شعار «سرزمین من/ ایران، تجسم آب»، بخش «انسجام ملی» با عنوان نمایشگاه عکس «انقلاب در آینه آزادی» عصر امروز جمعه ۸ اسفند ماه در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی افتتاح نمادین شد.

این رویداد همزمان با گشایش جشنواره در شوشتر در برج آزادی افتتاح شده بود و تا پایان این رویداد، در معرض دیدعلاقه مندان به هنر قرار می‌گیرد.

‎در این مراسم مهدی شفیعی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیدین مهدی‌زاده، مدیرکل هنرهای تجسمی، سیدعباس میرهاشمی، دبیر این رویداد، محمد اله‌یاری، مدیرعامل بنیاد رودکی، محمدحسین حیدری، مدیر انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس و سیدمحسن حسینی، مدیر برج آزادی حضور داشتند.

‎در این رویداد، آیدین مهدی‌زاده با اشاره به سه ویژگی اتصال برج آزادی با مفهوم عکاسی، گفت: نخست مفهوم عکاسی فوری و بدون چاپ خانه، یعنی عکاسی پولاروید در کنار برج آزادی تعریف شده است.

‎وی افزود: دوم، مجموعه بی‌نظیری از دوربین‌ها و موزه عکاسی این مجموعه و سوم، موضوعی است که امروز ما را اینجا جمع می‌کند.

‎مهدی‌زاده تصریح کرد: برج آزادی به عنوان نماد تهران و ایران و انقلاب اسلامی، محل وقوع و ظهور اتفاقات بسیاری از زمان تاسیس آن در سال ۱۳۵۰ شمسی تا به امروز بوده و این مساله به وسعت تاریخ برج آزادی است.

‎وی ادامه داد: این رویداد به همت انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس شکل گرفته است. این انجمن بی‌نظیر در دنیا، بیش از ۶ میلیون قطعه عکس را از ۲ واقعه انقلاب و دفاع مقدس و البته تاریخ معاصر در طول ۲۰ سال گذشته جمع‌آوری کرده است.

‎مهدی‌زاده اضافه کرد: این مجموعه بی‌نظیرترین مجموعه نسبت به یک واقعه و حتی جنگ در دنیا محسوب می‌شود، حتی درخصوص جنگ دوم جهانی نیز چنین آرشیوی وجود ندارد.

‎در این نمایشگاه مجموعه‌ای از عکسهای ماندگار «قاسم حاج محمدی»، «مرتضی خاکی» و تعدادی دیگر از عکاسانِ روزهای انقلاب، توسط انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس انتخاب و آماده‌سازی شده و در سه گالری از مجموعه نگارخانه‌های برج آزادی به نمایش درآمده است.

‎بخش «انسجام ملی» یکی از بخش‌های موضوعی این دوره از جشنواره است که با رویکرد تقویت همدلی اجتماعی و بازنمایی ارزش‌های ملی در بستر هنرهای تجسمی برگزار می‌شود.

‎هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با شعار «سرزمین من/ ایران، تجسم آب»، چهارشنبه شب ۶ اسفند ماه در کنار سازه‌های آبی شوشتر به صورت رسمی کار خود را آغاز کرده است.

‎مراسم پایانی هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر نیز سه‌شنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۶ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود. در این مراسم، نکوداشت فعالیت‌های یک‌ساله مرکز هنرهای تجسمی، اعلام برنامه‌های سال آینده و تقدیر از برگزیدگان سال ۱۴۰۴ را شاهد خواهیم بود.

