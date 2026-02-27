تأکید بر صیانت از ادبیات فارسی و تکریم پیشکسوتان رادیو
احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی در دیداری صمیمانه با امیر نوری گوینده پیشکسوت رادیو، ضمن قدردانی از سالها تلاش او در عرصه گویندگی و ترویج ادبیات فارسی بر ضرورت تکریم سرمایههای انسانی و پیشکسوتان این رسانه تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، در این دیدار که در فضایی صمیمی برگزار شد، معاون صدا با اشاره به جایگاه ادبیات فارسی در هویت فرهنگی کشور گفت: رادیو همواره پایگاه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی بوده و استاد امیر نوری از چهرههای شهره و اثرگذار در این عرصه به شمار میرود.
وی با تاکید بر اینکه پیشکسوتان، حافظان حافظه تاریخی رسانه هستند، افزود: ما قدردان پیشکسوتان هستیم و باور داریم اعتبار و سرمایه اجتماعی امروز رادیو، مرهون سالها تلاش و مجاهدت هنرمندانی است که با عشق و تعهد، صدای فرهنگ این سرزمین بودهاند. تکریم پیشکسوتان باید به یک فرهنگ مستمر در مجموعه رسانه ملی تبدیل شود و نسل جوان نیز از تجربههای آنان بهرهمند شود.
پهلوانیان با بیان اینکه نقش امیر نوری در اعتلای بیان فاخر، ترویج متون ادبی و تربیت نسلهای بعدی گویندگان قابل توجه است، تصریح کرد: پاسداشت این چهرهها نهتنها یک وظیفه سازمانی، بلکه ادای دین به فرهنگ و زبان فارسی و سرمایهگذاری برای آینده رسانه است.
امیر نوری نیز در این دیدار با مرور خاطراتی از دوران جوانی و نحوه ورودش به رادیو، از تجربههای خود در دهه ۴۰ سخن گفت و به بیان خاطراتی از سالهای آغازین فعالیت حرفهایاش پرداخت.
وی با اشاره به سختیها و شیرینیهای آن سالها تاکید کرد: رادیو برای ما فقط یک محل کار نبود، خانه دوم و مدرسه زندگی بود. ما یاد گرفتیم که پیش از گویندگی، خوب شنیدن و درست فهمیدن را تمرین کنیم. او همچنین بر اهمیت مطالعه مستمر، انس با شعر و ادبیات و حفظ حرمت میکروفن بهعنوان امانت مردم تأکید کرد و بخشی از اشعار حافظ را با صدای گرم و آشنای خود برای حاضران قرائت کرد که با استقبال جمع همراه شد.
در این نشست، ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا نیز حضور داشت. وی در سخنانی با اشاره بر جایگاه پیشکسوتان در شکلگیری هویت حرفهای رادیو گفت: پیشکسوتان ستونهای اصلی این رسانه هستند و روایت تجربههای آنان میتواند چراغ راه نسل جدید باشد. حفظ ارتباط مستمر با این سرمایههای انسانی و بازتاب خدمات آنان در افکار عمومی، از اولویتهای روابط عمومی معاونت صداست.
در ادامه این مراسم، تابلویی از چهره امیر نوری که بهصورت هنری طراحی شده بود، از سوی معاون صدا به این گوینده پیشکسوت اهدا شد.