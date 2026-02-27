یدالله محمدی، خواننده ذرگذشت
یدالله محمدی، خواننده د ترانهسرای کرد، روز گذشته، دار فانی را وداع گفت. او امروز با حضور هنرمندان در قطعه هنرمندان بهشت محمدی سنندج، به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یدالله محمدی، هنرمند پیشکسوت عرصه موسیقی فولکلور کردی و ترانهسرا، روز پنجشنبه هفتم اسفند ۱۴۰۴ دار فانی را وداع گفت.
این هنرمند کردستانی که سالیان متمادی در حوزه موسیقی و فولکلور کردی فعالیت داشت، به عنوان یکی از چهرههای اثرگذار در حفظ و اشاعه نغمهها و ترانههای بومی منطقه شناخته میشد.
او امروز با حضور یحیی صمدی مدیر انجمن تجلیل از مفاخر و مشاهیر استان کردستان و دیگر مسئولان و هنرمندان در قطعه هنرمندان بهشت محمدی سنندج به خاک سپرده شد.
جلال داودی از هنرمندان ترانه سرایان سنندج در این مراسم به خواندن قطعهای پرداخت. سپس ترانهسرای قدیمی از زنده یاد یدالله محمدی پخش شد.
محمدی در طول سالهای فعالیت هنری خود، آثار موسیقایی متعددی خلق کرد و چندین آلبوم در کارنامه داشت. او با سرودن و اجرای ترانههایی برگرفته از زیستبوم فرهنگی کردستان، نقش مهمی در معرفی و انتقال مؤلفههای هویتی، آیینی و عاطفی این خطه به دیگر نقاط ایران و حتی خارج از کشور ایفا کرد.
صدای او بخشی از حافظه شنیداری چند نسل از مخاطبان این موسیقی به شمار میرود.