در گفتگو با یک شاعر مطرح شد؛
نسبت اقتدار ملی و تمامیت ارضی با فرهنگ
یکی از راههای افزایش حساسیت مردم نسبت به مسائل ملی و حفظ تمامیت ارضی، ایجاد آگاهی است. این آگاهی از طریق فرهنگ شکل میگیرد و فرهنگ نیز بالاترین ابزار برای ایجاد درک و شناخت از اهمیت مسائل ملی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ادبیات همواره حلقه اصلی و کلیدی همبستگی، وفاق و انسجام ملی در ایران بوده است و نقش آن در شکلدهی به هویت جمعی مردم کشور ما غیرقابل انکار است. زبان مشترک بهعنوان یکی از مهمترین ارکان وفاق ملی و همدلی میان مردم، پایه و اساس پیوند فرهنگی میان نسلها و مناطق مختلف کشور است و بدون تردید، یکی از مهمترین عواملی است که ملت ایران را در طول تاریخ در کنار یکدیگر نگه داشته است.
سید وحید سمنانی، شاعر و پژوهشگر ادبی، در گفتوگو با ایلنا؛ بیان کرد که آنچه طی قرنها مردم ما را پیرامون یک معنا و مفهوم واحد به نام ملت و ایرانی بودن کنار یکدیگر نگه داشته، مولفهای فرهنگی است که فراتر از مرزهای سیاسی معنا پیدا میکند و حتی معیارهای مذهبی نیز قادر به سنجش آن نیستند. این مولفه فرهنگی از هر معیار دیگری فراتر است، چراکه در کشور ما پیروان ادیان و مذاهب مختلف زندگی میکنند و همه آنها با وجود تفاوتهای مذهبی، به ایرانی بودن خود افتخار میکنند. این همان مفهوم بنیادین فرهنگ است که همه ما را به هم پیوند میدهد.
او افزود: مردم ایران پیرامون متعالیترین شاخصه بروز فرهنگی، یعنی زبان مشترک، زندگی میکنند و این زبان مشترک نقطهای است که میتواند وفاق ملی را تقویت کند. بدون شک، تقویت هر آنچه که موجب انسجام و همدلی ملی میشود، واجب است. یکی از مهمترین این عوامل، زبان ماست و دیگری مجموعه تعابیر و مفاهیم هنری است که میتوانند تجربهها، احساسات و نگاههای متفاوت را بر یک بستر مشترک جمع کنند. هرچه بیشتر بتوانیم فرهنگ ملی و میراث ادبی خود را تقویت کنیم، همبستگی اجتماعی و وفاق ملی نیز تقویت خواهد شد و این امر در ایجاد یک جامعه پویا و همدل نقش تعیینکنندهای دارد.
سمنانی با اشاره به اهمیت رویدادهای فرهنگی در جلب توجه مردم به ضرورت مقابله با تهدیدات دشمنان خارجی و حفظ تمامیت ارضی کشور گفت: هر فردی که در شهرها و روستاهای مختلف ایران زندگی میکند، با توجه به حساسیتهای ملی و فرهنگی که ریشه در فرهنگ مشترک و تاریخ غنی ما دارد، بهطور طبیعی حساس میشود که چرا ممکن است تعرضی به مرزها و تمامیت ارضی کشور صورت گیرد. حتی تصور اینکه بخشی از کشور جدا شود، برای مردم سخت و غیرقابل تحمل است. بهعنوان مثال، حتی اگر فردی هرگز در طول زندگی خود فرصت سفر به جزایر سهگانه بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را پیدا نکند، بازهم فکر اینکه این جزایر از قلمرو سیاسی ایران جدا شوند، برای او بسیار رنجآور است و احساس تعلق ملی او را جریحهدار میکند.
صاحب مجموعه شعر مرور پنجرهها ادامه داد: یکی از راههای افزایش حساسیت مردم نسبت به مسائل ملی و حفظ تمامیت ارضی، ایجاد آگاهی است. این آگاهی از طریق فرهنگ شکل میگیرد و فرهنگ نیز بالاترین ابزار برای ایجاد درک و شناخت از اهمیت مسائل ملی است. کتاب، بهعنوان مهمترین رسانه فرهنگی، نقش اساسی در این فرآیند دارد و حتی رسانههای دیگر نیز به میزان کمتری اما مؤثر میتوانند در تقویت این آگاهی مشارکت کنند. بهطور خلاصه، فرهنگ و آموزش فرهنگی نه تنها باعث غنیتر شدن تجربههای فردی و جمعی ما میشود، بلکه ابزار اصلی برای حفظ هویت ملی و تمامیت ارضی کشور نیز هست.