خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفتگو با یک شاعر مطرح شد؛

نسبت اقتدار ملی و تمامیت ارضی با فرهنگ

کد خبر : 1756108
لینک کوتاه کپی شد.

یکی از راه‌های افزایش حساسیت مردم نسبت به مسائل ملی و حفظ تمامیت ارضی، ایجاد آگاهی است. این آگاهی از طریق فرهنگ شکل می‌گیرد و فرهنگ نیز بالاترین ابزار برای ایجاد درک و شناخت از اهمیت مسائل ملی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ادبیات همواره حلقه اصلی و کلیدی همبستگی، وفاق و انسجام ملی در ایران بوده است و نقش آن در شکل‌دهی به هویت جمعی مردم کشور ما غیرقابل انکار است. زبان مشترک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان وفاق ملی و همدلی میان مردم، پایه و اساس پیوند فرهنگی میان نسل‌ها و مناطق مختلف کشور است و بدون تردید، یکی از مهم‌ترین عواملی است که ملت ایران را در طول تاریخ در کنار یکدیگر نگه داشته است.

سید وحید سمنانی، شاعر و پژوهشگر ادبی، در گفت‌وگو با ایلنا؛ بیان کرد که آنچه طی قرن‌ها مردم ما را پیرامون یک معنا و مفهوم واحد به نام ملت و ایرانی بودن کنار یکدیگر نگه داشته، مولفه‌ای فرهنگی است که فراتر از مرزهای سیاسی معنا پیدا می‌کند و حتی معیارهای مذهبی نیز قادر به سنجش آن نیستند. این مولفه فرهنگی از هر معیار دیگری فراتر است، چراکه در کشور ما پیروان ادیان و مذاهب مختلف زندگی می‌کنند و همه آن‌ها با وجود تفاوت‌های مذهبی، به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند. این همان مفهوم بنیادین فرهنگ است که همه ما را به هم پیوند می‌دهد.

او افزود: مردم ایران پیرامون متعالی‌ترین شاخصه بروز فرهنگی، یعنی زبان مشترک، زندگی می‌کنند و این زبان مشترک نقطه‌ای است که می‌تواند وفاق ملی را تقویت کند. بدون شک، تقویت هر آنچه که موجب انسجام و همدلی ملی می‌شود، واجب است. یکی از مهم‌ترین این عوامل، زبان ماست و دیگری مجموعه تعابیر و مفاهیم هنری است که می‌توانند تجربه‌ها، احساسات و نگاه‌های متفاوت را بر یک بستر مشترک جمع کنند. هرچه بیشتر بتوانیم فرهنگ ملی و میراث ادبی خود را تقویت کنیم، همبستگی اجتماعی و وفاق ملی نیز تقویت خواهد شد و این امر در ایجاد یک جامعه پویا و همدل نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

سمنانی با اشاره به اهمیت رویدادهای فرهنگی در جلب توجه مردم به ضرورت مقابله با تهدیدات دشمنان خارجی و حفظ تمامیت ارضی کشور گفت: هر فردی که در شهرها و روستاهای مختلف ایران زندگی می‌کند، با توجه به حساسیت‌های ملی و فرهنگی که ریشه در فرهنگ مشترک و تاریخ غنی ما دارد، به‌طور طبیعی حساس می‌شود که چرا ممکن است تعرضی به مرزها و تمامیت ارضی کشور صورت گیرد. حتی تصور اینکه بخشی از کشور جدا شود، برای مردم سخت و غیرقابل تحمل است. به‌عنوان مثال، حتی اگر فردی هرگز در طول زندگی خود فرصت سفر به جزایر سه‌گانه بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را پیدا نکند، بازهم فکر اینکه این جزایر از قلمرو سیاسی ایران جدا شوند، برای او بسیار رنج‌آور است و احساس تعلق ملی او را جریحه‌دار می‌کند.

صاحب مجموعه شعر مرور پنجره‌ها ادامه داد: یکی از راه‌های افزایش حساسیت مردم نسبت به مسائل ملی و حفظ تمامیت ارضی، ایجاد آگاهی است. این آگاهی از طریق فرهنگ شکل می‌گیرد و فرهنگ نیز بالاترین ابزار برای ایجاد درک و شناخت از اهمیت مسائل ملی است. کتاب، به‌عنوان مهم‌ترین رسانه فرهنگی، نقش اساسی در این فرآیند دارد و حتی رسانه‌های دیگر نیز به میزان کمتری اما مؤثر می‌توانند در تقویت این آگاهی مشارکت کنند. به‌طور خلاصه، فرهنگ و آموزش فرهنگی نه تنها باعث غنی‌تر شدن تجربه‌های فردی و جمعی ما می‌شود، بلکه ابزار اصلی برای حفظ هویت ملی و تمامیت ارضی کشور نیز هست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل