دغدغههای یک کاریکاتوریست مسلمان؛
از «یمن» تا «ایران» و از «غزه» تا «سودان» با کمال شرف+آثاری در محکومیت «ترامپ» و «پهلوی»
کاریکاتور و کارتون را باید هنرهایی جهانی دانست که در میان تمام ملل دنیا زبانی مشترک دارد. در شرایط بحرانی این کاریکاتوریستها و فعالان عرصه کارتون هستند که میتوانند در کمترین زمان ممکن به خلق آثاری برنده و در عین حال لطیف بپردازند. کمال شرف هنرمند یمنی پا را فراتر گذاشته و جهان اسلام را وطنش میداند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هنر همواره در شرایط بحرانی بشری و غیر انسانی ابزاری برنده و در عین حال لطیف است که میتوان به واسطه آن پیامهای روشنی را بر اساس اتفاقات رخ داده در جامعه به مخاطبان ارائه کرد. چه بسا آثاری که توسط نقاشان کلاسیک براساس وقایع و جنگها خلق شدهاند. تندیسها و سردیسهایی را میتوان در موزهها و اماکن عمومی جهان مشاهده کرد که بر همین اساس ساخته و پرداخته شدهاند و در طول تاریخ به دلایل مختلف و ویژگیهایی که دارند، تا به امروز ماندگار شدهاند.
برخی از آثار کمال شرف درباره غزه
در میان هنرها کارتون و کاریکاتور ابزار گویاتری است. کلا گاه در این هنر آنچه اهمیت دارد سوژه است نه تکنیک و متریال. در هنر کاریکاتور که یکی از ویژگیهای آن فهم عمومی طیفهای مختلف مخاطبان است، نگاه هنرمند به جامعه و وقایع اجتماعی و سیاسی حرف اول را میزند. زبان کاریکاتور و کارتون معمولا در تمام جهان قابل فهم است و به همین دلیل است که در تمام طول تاریخ این هنر اهمیتی ویژه داشته است.
اهمیت کاریکاتور تا آنجاست که حتی در دنیای امروز با تمام امکانات رسانهای و هنری نیز مورد توجه است. در دنیایی که مخابره اخبار به طرفالعینی صورت میگیرد، کاریکاتور همچنان هنری مهم تلقی میشود. گاه یک کاریکاتور یا کارتون تاثیر بیشتری از یک خبر دارد. شاید بتوان گفت که معمولا کشورهایی که بیش از دیگر سرزمینها گرفتار جنگ بودهاند، کاریکاتوریستها و کارتونیستهای بهتری داشتهاند. جهان عرب نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
شاید اگر هنرمندان مسلمان نبودند بسیاری از اتفاقات رخ داده در طول تاریخ نادیده انگاشته میشدند یا مورد تحریف قرار میگرفت.
یکی از جدیدترین آثار کمال شرف درباره ایران و منظر طمعکارانه ترامپ به کشورمان
در میان کاریکاتوریستهای عرب کمال شرف یکی از مهمترینهاست. این کاریکاتوریست اهل یمن است اما با مشاهده آثارش میتوان دریافت که او دغدغههای انسانی و جهانی دارد. کمال شرف معمولا به اتفاقات رخ داده در خاورمیانه بخصوص وقایع رخ داده برای کشورهای مسلمان واکنش نشان میدهد. آثار او معمولا ضد استعمار هستند و با این حساب میتوان گفت او با هنرمندان ایرانی و دیگر کاریکاتوریستهای مسلمان، به لحاظ عقیدتی در یک جبهه قرار دارد. درنهایت باید او را هنرمند جبهه مقاومت دانست.
کمال شرف طی این سالها نسبت به اتفاقات رخ داده در کشورمان نیز بی تفاوت نبوده است. او همواره با آثارش به سیاستهای آمریکا و غرب نسبت به کشورمان نیز با خلق آثاری واکنش نشان داده است.
کمال شرف همواره آثاری با مضامین کشورمان خلق کرده است/ او در این اثر پهلوی و ترامپ را در طمع خاک ایران نشان داده است/ امضای هنرمند پایین اثر به چشم میخورد
به زبان بهتر هدف او از این مبارزه تنها انتقال یک حقیقت بهصورت بصری است. حقیقتی که در قالب کاریکاتور، نقدهای اجتماعی و سیاسی علیه ظلم، فساد و اشغالگری در منطقه خاورمیانه میشود.
کمال شرف خود را سرباز میداند و در اینباره گفته است: سلاح ما، کاریکاتور است؛ سلاحی که همه آن را میفهمند. هدف ما این است که حقیقت آنچه بر ما میگذرد را به مردم منتقل کنیم و مظلومیت مردمان فلسطین را به همه برسانیم. ما با شلیک موشک، پهپاد، تجمعات هفتگی و تحریم کالاهای اسرائیلی، و همچنین استفاده از کلمات دعا و هنر، تا پیروزی ادامه خواهیم داد.
او در افتتاحیه نمایشگاهش که مدتی پیش در ایران برگزار شد، بیان کرد: بنده از ۲۰ سال پیش هنر کاریکاتور را شروع کردم. همواره کاریکاتور برای من از جایگاه ویژهای برخوردار بود نه روزنامهنگاری یا هنری که از آن پول دربیاورم. بلکه آن را هنری میدانم تا آنجه به آن اعتقاد دارم به نمایش بگذارم. همیشه خود را به عنوان سربازی که در جنگ حضور دارد، دیدم.
کمال شرف، کاریکاتوریست ۴۷ ساله یمنی، در طول چهارده ماه پس از حماسه هفتم اکتبر (طوفان الأقصی) نزدیک به ۵۰۰ اثر هنری خلق کرده که در نوع خود رکورد محسوب میشود.
ترامپ در طمع ایران/اثری جدید از کمال شرف کاریکاتوریست یمنی
شرف به اتفاقات رخ داده در کشورمان همواره واکنش نشان داده و ترامپ و پهلوی را به باد انتقاد گرفته است.