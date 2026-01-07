خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اکران سیار میزبان ۵۰ هزار معتکف سراسر کشور

اکران سیار میزبان ۵۰ هزار معتکف سراسر کشور
کد خبر : 1738858
لینک کوتاه کپی شد.

واحد اکران سیار همزمان با ایام اعتکاف ۱۴۰۴، با میزبانی از ۵۰ هزار معتکف در مساجد و مصلاهای سراسر کشور، بزرگترین رویداد سینمایی سیار سال را رقم زد. این پروژه ملی با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته، شبستان مساجد را به سالن‌های نمایش تبدیل کرده و با تمرکز بر «اکران مسجدی»، پیوندی میان هنر سینما، معنویت و جهاد تبیین برقرار کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بهمن سبز، با توجه به حضور پرشور نوجوانان در مراسم معنوی اعتکاف امسال، محوریت اصلی فعالیت‌های اکران سیار بهمن سبز بر «اعتکاف‌های دانش‌آموزی» استوار بود. در این راستا، بسته‌های تصویری ویژه‌ای شامل انیمیشن‌های پرمخاطب «یوز» و «فرمانروای آب» برای دانش‌آموزان به نمایش درآمد. همچنین در بخش آثار سینمایی، فیلم «احمد» با ثبت رکورد نزدیک به ۳۰۰ نوبت اکران مسجدی، به عنوان پرمخاطب‌ترین اثر این دوره شناخته شد.

واحد اکران سیار با حضور در دورافتاده‌ترین نقاط جغرافیایی و مناطق مرزی، محدودیت‌های زیرساختی را پشت سر گذاشت؛ این اقدام علاوه بر بهره‌مندسازی معتکفان از سینمای تراز انقلاب، تجربه منحصربه‌فردِ تماشای فیلم در کانون معنوی مساجد را به دورترین نقاط ایران تسری داد.

این رویداد که از نخستین روز اعتکاف آغاز شده بود تا پایان این مراسم معنوی در تمامی استان‌ها ادامه یافت. «بهمن سبز» با اجرای این طرح، علاوه بر تقویت زیرساخت‌های فرهنگی در اماکن مذهبی، بر ظرفیت‌های بالقوه اکران مسجدی به عنوان یک شبکه توزیع اثرگذار در سینمای ایران تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی