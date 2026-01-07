سینا مهراد مجری «کاپیتان» شد
مسابقه استعدادیابی ورزشی «کاپیتان» با اجرای سینا مهراد، به معرفی و نمایش استعدادهای ورزشی میپردازد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامه، مسابقه استعدادیابی ورزشی «کاپیتان» با هدف کشف و معرفی استعدادهای کمتر دیدهشده ورزشی تولید شده و قرار است بهزودی از شبکه سه سیما و شبکه ورزش پخش شود.
سینا مهراد میزبانی و اجرای «کاپیتان» را بر عهده دارد؛ برنامهای که بهعنوان یکی از بزرگترین مسابقات استعدادیابی ورزشی تلویزیون، با رویکردی فراگیر و بدون محدودیت جنسیتی ساخته شده است.
بسکتبال، والیبال، فوتبال، فریاستایل، بسکتبال نمایشی، پارکور، ووشو، فریزبی، هواداری، بدمینتون، ترامپولین، نینجا، ژیمناستیک، رزمی، ورزش باستانی، ژیمناستیک، طناب زنی
دوچرخه سواری، اسکیت و ... رشته های متنوع این مسابقه هستند که شرکت کنندگان می توانند در آنها استعداد خود را عرضه کنند.
«کاپیتان» به تهیه کنندگی علی داوودی بنا دارد ظرفیت تازهای از استعدادهای نوظهور ورزشی را معرفی کند؛ استعدادهایی که تاکنون فرصت دیدهشدن در سطح ملی را نداشتهاند.