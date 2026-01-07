«روز تولد» راهی Poppy Jasper آمریکا شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، «روز تولد» ساخته راحله کرمی با تهیه کنندگی حجت بابائی در بیستمین دوره جشنواره پاپی جاسپر در شهرستان Morgan Hill، ایالت کالیفرنیا به نمایش در خواهد آمد.

جشنواره Poppy Jasper یکی از رویدادهای معتبر سینمای مستقل در کالیفرنیا است که فیلم‌های کوتاه و بلند از سراسر جهان را ارائه می‌کند و به ترویج تنوع، مشارکت اجتماعی و تقویت صدای فیلم‌سازان مستقل متعهد است.

بیستمین دوره این جشنواره ۸ تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ برابر با ۱۹ تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

در خلاصه داستان «روزتولد» آمده: «امروز تولدمه مامان و قرار بهترین روز زندگیم باشه …»

شقایق فریاد شیران و ماهانا اخلاص بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از:

مشاور کارگردان: کامیار خطیبی، مدیر فیلمبرداری: آرمین مرادی، مدیر برنامه‌ریزی: آیدا کنی، دستیار کارگردان:‌ مسعود قدسی، طراح صحنه و لباس: رضا سلیمانی، مدیرصدابرداری: میلاد ملکی، تدوین: مبین نامور، صداگذاری: امیر حسین صادقی، موسیقی: رد سیتی رکورد، چهره‌پرداز: آکادمی آسیا، اصلاح رنگ و نور: نوید منصور قناعی، گروه تصویر: امیررضا علی نیا، ناصر برین، امیرحسین محمدی، گروه صحنه و لباس: سمیه زنگنه، سامان رحمانی، مجری طرح: محمد ضرونی، پخش بین‌الملل: سولماز اعتماد، مشاور رسانه‌ای: زهره کردلو.

انتهای پیام/